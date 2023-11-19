無綫台慶｜吳業坤入行13年經歷起跌不再玩玩吓 曾志偉感動落淚 (22:41)

譚俊彥、吳業坤、蘇恩磁、鄧智堅等藝人，在今晚舉行的《萬千星輝賀台慶》環節「給十年後的我」上分享心路歷程。

吳業坤從2014年在台慶上扮棋講起︰「記得2014年嘅時候，台慶監製同我講，佢話會做一件好靚、好隆重嘅棋子衫畀我著，依家睇番都唔錯呀，當年就係行咗呢幾步，好多人開始關心我。佢哋問我，做乜要接呢單嘢？有乜理由要做棋呀？當時我冇乜難受感覺，仲覺得好好玩，出鏡次數可能仲多過獎門人（曾志偉）。我喺呢行一直玩玩吓，事業上無行前過半步，但喺2015年，我擲骰仔擲到個6。當年，我點擲都係6，我行得好快，喺好多頒獎典禮攞咗好多獎，喺紅館開自己嘅演唱會。當年我打錯字，眼鏡起霧，大家都會討論好多日，但係行得幾快都好，都會跌落一個陷阱，跌番落嚟。當時有把聲音同我講『吳業坤你有乜嘢理由可以上到呢個位呀』。13年過去，人夫都做埋，我終於明白要認真對待你嘅事業，觀眾先至會認真對待你。玩玩吓嗰個坤哥已經唔喺度，剩低嘅係腳踏實地嘅吳業坤。」觀眾席上的曾志偉感觸落淚，吳業坤對曾志偉說︰「獎門人呀，當年係你幫我擲骰，你可唔可以幫我再擲多一次？」曾志偉叫他自己再擲，吳業坤續說︰「如果你問我，9年前會唔會再著呢件衫，我會，因為冇當年嘅呢一隻棋同當年嘅小角色，唔會成就到今日嘅我。」

譚俊彥直言當狄龍兒子很大壓力︰「我記得初入行同一個前輩演一場戲，對白好簡單，我NG咗23次。我嘅對手冇黑面，不過佢瞓着咗。我睇吓佢依家有冇瞓着先。」鏡頭影向曾志偉，譚俊彥對他說︰「對唔住，我冇將嗰場演好，Sorry。」

入行51年的蘇恩磁近年憑《愛‧回家之開心速遞》中的二太角色成功「入屋」，她說︰「記得我細個嘅時候好鍾意做戲，我瞞住屋企人參加無綫第2期訓練班。今年我入行51年，50年嚟經歷咗好多，曾經做一個茶客都好開心，之後做過好多唔同嘅小角色，覺得冇人欣賞自己，但做吓做吓好鍾意一步一腳印嘅過程。我嘅演藝生涯入面，我成日畀人誤解，成日都要同自己講無毋忘初心、堅持初心，心入面成日有天使同魔鬼抗衡，成日質疑自己呢50年嚟嘅存在價值係乜嘢。不過，我應承咗我自己，只要我仲有記性，仲可以企喺舞台，我都仲會繼續做一個演員。」

（即時娛樂）