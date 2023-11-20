新聞女王｜鍾澍佳親揭製作詳情 四級火災現場動用大量消防員 (12:40)

無綫台慶劇《新聞女王》今晚（20日）首播，該劇必睇位除了女主角佘詩曼、鮮明的角色人設、貼地又刺激的辦公室實況與鬥爭、充滿哲理的金句外，另一必睇位是大型場面。以開首的巴士翻側意外為例，原來幕後團隊單是開會研究巴士翻側角度，以及走訪拍攝地點﹑計算攝影器材擺位及設定拍攝路線等事前準備，也花了2星期，實際拍攝花了4日半。

總監製鍾澍佳受訪時分享拍攝細節，除了動用接近400名台前幕後人員，亦出動7部攝影機包括航拍：「幕後大概有100個，有負責美術同電腦特技嘅、仲有飛車特技等，臨演有成2、300位。巴士意外剩係拍冧車同救人都拍咗3日，另外加埋車入面發生嘅嘢，同埋巴士喺出面未翻之前嘅行使情况，就拍咗兩日。」他亦細述拍攝時特技細節：「汽車特技同事都話佢試過翻巴士，翻嘅時候用咗少少氣爆原理，以強烈嘅氣流將架車彈起，呢度每個細節嘅設計都要好準確，當然亦有危險性，所以幫手撳氣爆嘅特技同事，正式拍嗰刻都有問可唔可戴頭盔，我當然話可以。」

第2個大型Case—活化工廈四級大火，拍攝出來效果同樣逼真，鍾澍佳表示相關場口更複雜，單是前期尋找合適拍攝工廈，已花了不少時間，另外正式拍攝時間亦用了7天，並動用了大量真正消防員，以保證觀眾看到的，都是最貼近現實的畫面，他說：「拍攝現場係有齊救護車同警車，因為想模擬番四級大火真實情况，嗰度用咗好多資源。另外亦都好感激消防處咁幫手，為咗拍出嚟安全得嚟又真實，我哋拍攝除咗有配合消防處嘅更表，消防處仲有幫手睇劇本，因為我哋驚我哋寫出嚟有Bug，佢哋幫我哋改番啲操作同流程上嘅錯誤，又分享畀我哋知消防員接受記者訪問時應該講啲乜，因為我哋𠵱家拍嘅係新聞劇，如果連呢個真實感都做唔到，就有啲講唔通。另外除咗有對白同要演戲嘅消防員，其他嘅都係真消防員，因為只有佢哋先識操作啲喉車同上落升降台，其他演員係唔上得去，因為好危險同要好專業。」

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（即時娛樂）