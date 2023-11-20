魏浚笙壓軸新歌獲王菀之作曲加持 黃偉文再度填詞護送新人年 (14:10)

魏浚笙（Jeffrey）這位「最勤力新人」絕非浪得虛名，繼《第一個迷》、《遺忘了初心的我們》及《失約巴黎》後，明天 （21日） 推出新人年的壓軸新歌《我的世界地圖》，今次以輕快曲風為主，更邀來王菀之（Ivana）作曲、再由黃偉文（Wyman）填詞。

Jeffrey說：「我跟Ivana前輩除了合作過《超神經械劫案下》外， 還合作了兩套未上映的電影，包括《飯戲攻心2》。我私下除了請教她演戲心得，也會交流對音樂想法，當她得知我正苦惱該做一首怎樣的新歌時，即義不容辭答應為我作曲，更為我度身訂做不一樣輕快曲風，真的很感謝Ivana『加持』呢！」

「唱作女王」Ivana除了為Jeffrey的「年度壓軸」助力外，又在社交平台轉發Jeffrey出新歌喜訊，並寫道：「寫歌嚟講，我好揀擇！你？好！」第4度合作的Wyman同樣在社交平台，為Jeffrey宣傳新歌，Wyman寫道：「真心愛錫嘅小朋友。因為保育佢，就好似保育世界上最後一棵真誠。」並hastag「新人年全程護送」、「願你赤子之心永遠未腐壞」、「咪睇個cover個樣好似有啲兇神惡煞」、「對我嚟講個曲風其實仲有啲可愛𠻹」、「而且歌詞有彩蛋哈哈哈」，可見Jeffrey深得前輩們愛惜，令他滿懷感激！

「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？」Jeffrey盼透過新人年的壓軸新歌，為大家帶來正力量，只要大家目標清晰、意志堅定、迎難而上就能闖出屬於自己世界，綻放燦爛人生！他大抛金句說：「正如我們小時看童話故事時，所領悟到的處世之道，跟長大後再看同一個故事，也許截然不同，所以《我的世界地圖》希望透過輕快曲風，鼓勵大家矢志向前、勇敢去做一些瘋狂的決定，不去依循前人走過的路，或許沿途困難重重，但只要肯努力堅持走下去的話，總會走出屬於自己的世界，共勉之！」

Jeffrey續說：「新人年的4首歌都有Wyman前輩助力，來到最後一首歌，他完美道出了我選擇走獨立歌手之路的原因、沿途經歷過的風景，以及不斷調整的心態。獨立歌手無疑擁有很大自由度，同時亦要面對很多困境，最重要是要聽從自己的內心，去走一條廣闊的路，大地任我行，條條大路通羅馬，不一定要墨守成規，跟從前人規劃過的『順路』去走才是王道，由衷感謝Wyman前輩將我的心聲，透過優美勵志的歌詞表達出來。」

我手寫我心，Jeffrey透過Wyman的歌詞道盡做獨立歌手追夢的心聲，更在歌詞中加插了「煨Sir特色」的四字詞語，跟一眾「咖啡豆」及「膠粉」互動。他說：「今次在歌詞中加入了充滿個人特色的四字詞語，保證大家一聽到這個四字詞語便會想起我，我錄音時也邊唱邊會心微笑，希望大家屆時能夠猜猜看，猜中有獎。」

（即時娛樂）