COLLAR盼舉行戶外騷 Tim@Dear Jane向Jackal分享「造人」心得 (14:24)

Dear Jane、梁釗峰、COLLAR、麗英、DJ King、Tonick等，昨晚（19日）為博愛醫院籌款的《博愛SO ME SHOW MUSIC音樂會》演出。

女團COLLAR現身時全場歡呼，眾成員落力獻唱，她們想舉行戶外演唱會：「我哋啲Fans好好，幫埋博愛啲主席『應援』，同埋好早嚟排隊，真係好多謝佢哋，呢排亞Gao（沈貞巧）好辛苦，忙住拍劇都要搵時間練舞，時間同『咩線』一樣，都係要擠出嚟！」年尾頒獎禮臨近，COLLAR平常心應對，Marf（邱彥筒）自爆「冇登記」，未有投票給自己。

釗峰一連獻唱數首金曲，樂迷聽得如癡如醉：「我都想再搞戶外騷，因為成個歌單都唔同，要儲快歌先得！」同場的麗英將舉行個人演唱會，笑言想請Taylor Swift做嘉賓：「我DM過Taylor Swift想同佢合作，而小薯茄啲同事就諗吓先畀佢哋上台，其實都想請尹光做嘉賓，不過太遲啦，因為佢𠵱家紅咗，睇吓下年Part 2有冇機會。」

壓軸出場的Dear Jane成為焦點，成員Jackal剛宣布成為人夫，開心接受大家祝福：「由求婚到結婚大概半年左右，都唔係刻意低調，請咗啲密友參加婚禮。社交平台張相因為個背脊好靚，Share個背畀大家睇。」Howie笑言沒有為Jackal婚禮「賣力」，為好友送上祝福：「因為佢好低調唔會搞太多嘢，出席同默默祝福就夠。（快結婚做『人夫組合』？）結婚Feel到就Feel到，為自己而結嘛，咁先最浪漫。」Tim搞笑表示已分享「造人」心得，更笑言拍片教路，他亦有留意尹光走勢強勁，希望對方得獎：「我哋冇投票啊，留畀大家投畀我哋啦！」

（即時娛樂）