無綫台慶｜曾志偉滿意同事努力 唔介意「被唱」：藝人都要娛樂化 (15:46)

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉，昨晚（19日）於《萬千星輝賀台慶》節目完結後，與公司一眾高層包括行政主席許濤、多位董事及超過200名藝員團體大合照留念。曾志偉受訪時被問到是否很滿意台慶騷，他表示永遠不讓自己感最滿意，認為可以再加油做得更好，但滿意同事們100分努力，形容似為家人擺酒，煮餐好餸一樣。

節目中，王祖藍、李思捷、阮兆祥合作的《中年福祿壽》項目，3人繼續扮嘢本色，祖藍化身「淋作」、思捷「拜金」，最爆笑是阮兆祥扮「林加洞」，模仿林家棟打扮和腔調，維肖維妙，阮兆祥將Beyond歌曲《喜歡你》二次創作修改歌詞，唱成《總經理》，再加上曾志偉早前入院做手術後返港片段，勸他多休息，搞喊總經理。

曾志偉稱沒預計福祿壽用這方式來唱他：「他們事前曾問我，扮拜登有沒有危險，我說沒問題；當提出要扮林家棟，我就講『唔好』，不過他們就答一定無事，把尺在他們手上，任他們拿主意。（介不介意將你的新聞擺上枱？）沒有，藝人自己都要娛樂化，你笑別人，都要識笑自己先。」

另外，近期有指網路瘋傳曾志偉及其他藝人，為緬北電騙集團頭目錄祝壽片段，惹來爭議。他解釋因為應內地朋友要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，但經過今次事件，日後如有不相熟的人提出拍片要求，他會拒絕，避免同類事件再發生。

（即時娛樂）