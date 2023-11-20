李駿傑鬧姜濤衰衝動 稱Edan駕車技術穩陣過Jer (16:11)

李駿傑（Jeremy）今天（20日）到銅鑼灣出席首飾品牌活動，對於叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」12強不入，Jeremy豁達說：「沒有失望，覺得今年12強都好勁，自己做到喜歡的音樂已好難得，可能今年做的音樂大家未夠喜歡，明年再努力，看看可有機會。」

Jeremy表示MIRROR成員很心急想知能否出席頒獎禮，但就算經常問公司仍未有答案，因大家完成手頭工作便閉關，為演唱會排練，問到姜濤心情可有好轉？他說：「姜濤心情輕鬆少少，我們有鬧他衰衝動，作為公眾人物要小心言論，我不夠膽講自己不會這樣做，但希望不會。」

他表示仍未成為柳應廷（Jer）的乘客，但聽盧瀚霆（Anson Lo）講過OK，只是有點暈，他也不會驚，相信安全，不過感覺上新牌仔呂爵安（Edan）穩陣過Jer，他說：「因為Edan經常說駕車好有信心，加上打開賽車game，可能更加好。」他坦言曾試過駕車，但車速70公里就會好驚，不打算讓雪藏牌溶雪，他笑道：「我會坐隊友車，有11個司機。」

MIRROR四場電影《12怪盜》互動體驗場已完成，Jeremy 透露12子更暗中陪鏡粉睇戲，他說：「大家以為我們消失了，其實我們坐在側邊黑幕內，想看看觀眾有何反應，大家都好畀面，反應好好笑得好開心。」他表示該片雖然明年才上映，但不擔心鏡粉已看過影響票房，他說：「相信上映時會有些特別、未曝光片段及未公開的小彩蛋，我覺得大家都值得入場再觀看多次。」

（即時娛樂）