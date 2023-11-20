韓國男神「劇」鬥 路雲上位在望 車銀優15個代言狂吸金 (16:23)

人稱「嫩版姜棟元」的他星味十足，他演出《白晝之月》頂流明星韓俊午一角。（大會提供）

車銀優甫出道便俘虜萬千少女，現時他手握近15個代言，可見廣告商看好他的號召力。（大會提供）

左起：裴仁爀﹑車銀優﹑路雲和金永大各有賣點。（大會提供）

韓國鮮肉男神人才輩出，近日Viu Original原創韓劇《犬系戀人》車銀優、《婚禮大捷》路雲、《白晝之月》金永大和《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀，均以愛情劇回歸，他們各有賣點，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」見證「劇鬥」！

《犬系戀人》車銀優─

要數近年最炙手可熱的韓流明星，「撕漫男」車銀優絕對榜上有名！憑帥氣十足的面孔，車銀優甫出道便俘虜萬千少女，現時他手握近15個代言，可見廣告商看好他的號召力。近月他主演韓劇《犬系戀人》，劇集不但拿下Viu 16個地區10月分觀眾人數No.1，韓國收視亦持續向好。

《婚禮大捷》路雲─

早前曾有韓媒形容今年是「路宋車」年，意即新生代男神路雲、宋江和車銀優即將接棒，近年路雲接演不少高收視韓劇，逐漸從歌手蛻變成為演員；近期他挑戰古裝喜劇《婚禮大捷》，並伙趙怡賢為人牽紅線，生鬼表現獲觀眾大讚戲味十足，也讓他逐漸奠定一線地位。

《白晝之月》金永大─

金永大憑狗血神劇《The Penthouse》系列打開知名度，此後戲約不斷、人氣爆燈！近日他在綜藝節目《全知干預視角》主動為經理人撐傘，除了被網民戲稱是「行走中的韓劇」，貼心舉動為他吸納不少粉絲，成為暖男代名詞！人稱「嫩版姜棟元」的他星味十足，他演出《白晝之月》頂流明星韓俊午一角，劇情涉及前世今生的愛恨情仇。

《烈女朴氏契約結婚傳》裴仁爀─

繼《為何是吳秀才？》後，裴仁爀再度演出原創韓劇，今次他在《烈女朴氏契約結婚傳》伙拍李世榮，劇集講述朝鮮大齡女子朴連遇（李世榮飾），在成親當天成為寡婦後意外穿越到現代，遇上和古代丈夫樣貌完全相同的單身主義財閥二代姜泰河（裴仁爀飾），2人簽下契約婚姻書後，展開奇幻愛情故事。《烈》集輕鬆與穿越題材，將於11月24日首播。

（即時娛樂）