爆裂點｜陳偉霆現身惹騷動 自爆迷戀張家輝 (20:21)

William被爆開工時向家輝投以溺愛眼神，他笑說：「其實有誰不迷戀家輝哥？」（鍾偉茵攝）

William表示生日願望是身體健康以及電影取得好成績，又指今次在家輝哥身上學懂很多，家輝即說：「邊敢呀大佬！」（鍾偉茵攝）

張家輝、陳偉霆（William）、梁洛施、譚俊彥、周秀娜、楊天宇、朱鑑然、許恩怡、總導演兼監製林超賢、導演唐唯瀚，今天（20日）坐豪華遊艇現身中環，為電影《爆裂點》造勢，吸引不少市民圍觀，演員們落船後徒步到餐廳繼續活動，過百粉絲包圍William，引起小騷動，張家輝被嚇到開動摩打腳閃走，避免混亂場面。

張家輝活動上推出炸彈型蛋糕，為William預祝38歲生日，William表示生日願望是身體健康以及電影取得好成績，又指今次在家輝哥身上學懂很多，家輝即說：「邊敢呀大佬！」

William表示仍未有機會欣賞該片，但非常期待家輝哥主線的演出，又自爆第一天開工拍戲，面對這位影帝級對手心情緊張、怯場，原本一場預算拍2個多小時，結果拍5、6小時才完成。家輝被笑影帝氣場太勁，他笑著否認：「點會呀？只係第一日開工，William同導演花時間傾談角色演繹。」

William被爆開工時向家輝投以溺愛眼神，他笑說：「其實有誰不迷戀家輝哥？我只係一份子被放大咗。」家輝則被指憑該片晒神級演技，他謙稱：「呢部戲每個角色都有很重戲劇性，好多角色都有歇斯底里部分，林超賢電影唔會畀我好過，偏重戲劇味濃設計。」他又笑稱林超賢近年忙於向外發展，今次回港拍戲興致好大，一次過爆發出來：「糟質一班演員，都係佢他慣常做法。」

林超賢與好拍檔張家輝相隔9年再合作，家輝笑指被他糟質，林超賢笑說：「想郁他好耐！我哋9年冇合作，開工前我問佢嘅身手仍然得嗎？佢話得！上次拍戲我要佢隻手，今次我要佢隻腳，有場戲我睇住佢從十幾呎跳落嚟，聽到佢落地哎呀兩聲，隻腳拗柴受傷，我只畀佢休息1星期，之後叫他繼續跑。」

（即時娛樂）