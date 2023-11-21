叠影狙擊｜關禮傑演活「躁狂爸爸」 54歲陳梅馨演闊太入型入格 (12:47)

關禮傑在劇中收到死亡恐嚇，同時亦因女兒同樣遭殃而怒不可遏，在家門外大發雷霆。（大會提供）

無綫台慶劇《叠影狙擊》昨晚（20日）播出一集，關禮傑搶盡焦點，劇情講述飾演集團主席楊俊傑的他，收到死亡恐嚇的同時，因女兒亦同樣遭殃而怒不可遏，在家門外大發雷霆，過程被身為集團副主席的胞弟楊俊雄（郭政鴻飾）設局拍下及發布，並以俊傑患有間歇暴怒症為由，將其主席一職罷免，讓俊雄可上位取而代之。

傑哥今次角色頗有發揮，有躁狂一面之餘亦有懦弱一面，因受到連番恐嚇變成驚弓之鳥的他、為阻太太（陳梅馨飾）及女兒外出大吵大鬧，「躁狂度」不但嚇窒劇中妻女，亦令網民喊驚。

原來傑哥演繹患間歇暴怒症角色入型入格，與女兒關楓馨有關，傑哥說：「劇中我個角色最惜係個女，好關心家人，可能我現實中都有兩個女，演繹上容易投入，從關心個女嘅心出發。」講到在豪宅外發火掟玩具一幕十分入戲，他坦言拍攝時極花力氣：「因為要節奏感，同時要分多個角度不同距離拍攝，所以拍得比較吃力。」談到昨晚慘遭郭政鴻奪權，傑哥暗示好戲在後頭：「細佬攞咗我主席位，又唔行正途，我為咗家族生意，會爭取番自己嘅位置。」

關禮傑和陳梅馨曾於90年代初合作劇集《我為錢狂》，2人因曾合作過，故拍攝向陳梅馨瘋狂發火場口駕輕就熟：「佢係好好嘅對手，大家拍攝前有溝通，不過我都會忽然鬧得大聲嚇一嚇佢！」

61歲的傑哥除了演技到位，弗爆身形也令網民心心眼，問到如何保養身形，傑哥謙稱：「我唔算好弗，拍劇時收埋晒肚腩。」並謂喼弗主要靠兩招，做運動及飲食，傑哥說：「平時主要去跑步、踢波，自己都會注重飲食，盡量注意身體健康。」

昨晚另一驚喜位，是近年甚少出現「公仔箱」的54歲陳梅馨、繼去年熱播劇集《家族榮耀》後再度亮相無綫。陳梅馨去年在《家族榮耀》扮演于洋二太太獲讚保養得宜，今次飾演關禮傑妻子，亦盡顯豪門闊太貴氣。劇中陳梅馨為愛女默默忍受傑哥無理取鬧，表現出勁高EQ，演出亮眼。

（即時娛樂）