玲玲友情報｜份屬師徒關係 C君結婚 麥玲玲人情夠買樓首期？ (13:06)

麥玲玲和C君份屬半師徒關係，C君2019年結婚時，玲玲師傅所畀人情的數目相當可觀。（資料圖片/大會提供）

堪輿學家麥玲玲帶領2位J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）主持的清談節目《玲玲友情報》，明晚（22日）一集主題為「發達唔係咁樣發」，請來有「好老闆」之稱的上市公司主席陳洪楷做嘉賓，分享慳錢心得。

陳洪楷表示未發跡前，試過封5000元作為好朋友結婚人情，當時人情「公價」普遍為1000元左右，收人情的好友到現在仍經常提起。玲玲師傅認為值得，接住她掐指計數，邊數邊說︰「C君（鄭詩君）結婚我都畀咗...」屈起手指足有7隻，7位數意味人情過百萬？玲玲師傅續說︰「C君自己都話啲錢夠首期買樓，佢係我徒弟，無計嘅。」在場眾人都露出艷羨目光，玲玲師傅笑言就算有錢，未必人人捨得花，不少有錢人都很節儉。

玲玲師傅受訪時澄清，節目內容是跟C君慣常開玩笑而已，她大笑說︰「嗰時C君玩整蠱電話，話要結婚不過無錢畀首期，叫我幫佢畀。明知佢玩電話，我話好呀，你去揀樓啦。之後佢成日同人講我幫佢畀首期買樓，其實只係封咗10萬人情。」談到2人師徒關係，原來始於主持新城電台節目，玲玲師傅讚C君聰明且頗有慧根，2人屬半份師徒關係。

2019年C君與拍拖5年的黃天頤拉埋天窗，兄弟團星光熠熠，包括洪永城、黃翠如、蕭正楠及拍檔陸永等，大妗姐由視后唐詩詠擔任。早在擺酒前C君已表明，一定要請玲玲師傅赴喜宴，因為她有豪封26萬元人情的「紀錄」，C君當時還笑言：「擺過都要再擺，我應該擺完買到樓啦」。

另外，Jojo受訪時開玩笑表示，將來擺酒無論如何都要請玲玲師傅，她笑說︰「其實我成日叫師傅介紹男仔畀我，分分鐘佢做埋媒人，好大機會實請埋佢。」Jojo又說對儲錢沒有心得，但相信迫到埋身不夠錢用，自然會努力搵錢。

（即時娛樂）