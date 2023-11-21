金手指｜劉德華頭撞玻璃 手撼破鐵 勇救周家怡楊偲泳 (19:12)

由梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等合演的電影《金手指》，將於今年12月30日全球公映。

在戲中演廉署高級調查主任劉啟源的劉德華，為追查由梁朝偉所飾的程一言創立的嘉文集團倒閉事件真相，與妻女周家怡、楊偲泳幾番墮入險境，在其中一幕被歹徒追殺的場面，連場動作華仔親身上陣，勇救險境中的家人，首次合作的家怡和偲泳親睹華仔的現場演出，也同聲讚歎：「華哥文戲和動作戲同樣精彩！他的身手很敏捷，尤其看見他在車頂滾下來的動作，令我們也想有嘗試拍動作片的衝動。」

為了應付這場動作戲，華仔毫不惜身，頭撼玻璃、地上翻騰、手撼破鐡，連串激烈的動作，以拯救被困車廂中的妻女，在動作導演錢嘉樂指導下，華仔放心去演，其中頭撼玻璃鏡頭更是一Take過，雖然玻璃糖膠質地，但硬度十足，華仔一下子撼下去便完成這動作。

為爭取拍攝時間，華仔沒停下也沒休息，緊接再演另一組動作，這次華仔在沒有鋪上軟墊的情况下，來一個倒地翻騰，在石屎地上連番翻騰的他身手敏捷，拍了兩take便完成；最後一組動作鏡頭，華仔一口氣爬上被撞至翻側的車頂，嘗試打開車門拯救被困的妻女，原本導演只需要拍攝華仔拍打車門的畫面，但華仔交足功課，即使導演叫cut，他仍繼續出力的狂拍車門，以配合逼真氣氛，最後導演超額收貨，但華仔卻擦傷手腕，最後還是錢嘉樂告知他手腕受傷。

周家怡和楊偲泳拍攝被困車廂戲分，一點也不鬆懈，偲泳還要抱著半歲大的嬰孩，倒臥狹隘車廂中，由於打側的車廂出入不便，2人索性屈在車廂中，待導演拍至滿意才走出來，而手抱的嬰兒全程睡著，雖然母女手腳屈曲近兩小時，家怡要在困境下力歇聲嘶求救，但多得大家的配合，2人順利完成了既艱辛又難忘的煞科戲分。

偲泳更得到意想不到的回報，就是跟華仔合照，她說：「華哥知道我們殺青，所以比我們早收工的他，臨走前在現場找我們合照留念，很開心。可惜媽媽（周家怡）剛好走開了，否則我們還可以有張全家福啦！」

（即時娛樂）