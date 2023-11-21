新《梁祝》明年1月重演兩場 梁兆明梁非同「雙梁配」再續舞台 (19:11)

創意班主彭美施（施姐）第5齣作品系列─新《梁祝》，以文武生梁兆明及正印花旦梁非同「雙梁配」拍檔，於8月假西九演出3場，完美演繹梁山伯與祝英台經典淒美愛情故事，反應熱烈全院滿座。

施姐今日（21日）特地為新《梁祝》重演而舉行發布會，會上施姐宣布於2024年1月13及14日（寓意一生一世），假西九文化區戲曲中心大劇院，將原班人馬上陣再會戲迷，她說：「這兩年間，我已做了6套粵劇，新《梁祝》絕對是我重要作品，畀到我好大啟發。創新的劇本，扭正性別疑惑，使到角色、劇情合理化。製作上，化蝶一場首次使用CG特效，帶給觀眾好大驚喜，大家都話視覺好震撼、還有轉景掌控快速，新梁祝亦融合話劇元素。兆明、非同從心出發，著力去演戲，不是做戲，能夠牽動觀眾情緒，好多戲迷睇山伯歸天、哭墳，要攞紙巾抹眼淚，做到帶觀眾入戲，難得，期待1月重演，新梁祝在任何一方面，都有所進階，相信憑着台前幕後凝聚力，可以再帶給戲迷一齣好戲。」

施姐更透露重演票房，3天已售逾8成門票，但不打算再加日場，希望大家能專注做好這兩場戲。即使是重演，但施姐必須於製作上精益求精，繼續邀請粵劇名伶吳美英擔任藝術總監，擊樂師父高潤權及音樂師父彭錦信再度攜手合作。吳美英說: 「我從未遇到有這麼多新的內容，既有新劇本、新導演、新視覺、新突破，一個新字令我感到好大驚喜，希望重演再有新火花畀大家欣賞！」

新《梁祝》打造了「雙梁配」拍檔，尤其梁兆明突破傳統舊曲，演繹新曲《山伯歸天》，觀眾不但沒有抗拒，戲迷更被他唱得淒慘而與他落淚，將觀眾帶入戲，梁兆明表示雖然今次說是新《梁祝》，但因為前人很多演出過，令到他壓力好大，今次重演想在舊基礎上加入新元素，即使同一齣劇，每場都有不一樣演繹。

至於梁非同所演祝英台聽到山伯死訊拉開紅簾那一刻，情緒哀慟的演繹，亦令觀眾讚這位新貴花旦進步神速，她感謝美英姐教導，希望接著更能達到美英姐演出要求，令觀眾欣賞。

（即時娛樂）