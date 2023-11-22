魏浚笙撞玻璃門鼻子留痕 新人年感觸良多：一直單打獨鬥 (12:25)

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）今年共派了4首歌上台，奪生力軍男歌手金獎呼聲極高，昨天他出席聖誕亮燈活動時，自爆日前因趕開工，不慎撞向玻璃門，搞到鼻子「掛彩」破皮紅腫兼留下血痕，不過他當作「紅」運當頭。

另外，Jeffrey在社交平台發長文，分享製作第4首派台歌《我的世界地圖》感受：「嚟到新人年最後一首歌，感觸很多...有時會見到有人問究竟我有咩背景或者有咩後台，憑咩成日身邊都有咁多勁人前輩幫忙同咁多機會。我諗我最大嘅力量、最大嘅後台，亦只有自己嘅真心和努力，我無太多飛天嘅本領，亦唔識花言巧語。但我深信人同人嘅相處同交往，係真實而且無得呃，所以一直走過來，呢趟旅程要多謝嘅人太多太多。

由一開始到而家一直都係自己單打獨鬥，但身邊如果無你哋咁多位，不會成就現在的我。大家就好似陪住我大，望住我一步一步成長向前。

今次如果無黃姑（王菀之）獻出寫俾我嘅曲加上Wyman（黃偉文）前輩度身訂造既詞同埋Alex開發到一把我好唔同既聲，唔會成就到我人生有一個咁完滿既組合去做歌。」此外，Jeffrey又多謝MV導演及製作團隊，以及他本身的團隊，化妝整頭美術攝影等。

最後Jeffrey要多謝自己：「今次想多謝自己，呢一年你做到了，你最想做嘅事如願以償，雖然唔知自己自負盈虧，可以行幾遠或者行幾長，但就係想做啲老咗望返轉頭都會覺得好熱血嘅事，因為呢啲係錢買唔到亦係timeless嘅嘢就足夠。我哋下年再會。」

（即時娛樂）