《白日之下》票房破1300萬 古天樂驚喜謝票答謝支持 (13:13)

由古天樂（古仔）投資、余香凝、林保怡、梁雍婷和寶珮如等合演的電影《白日之下》，上映後獲好評，票房成績逐步攀升，電影上映踏入第3周，票房由11月15日起，已連續7天奪得單日票房冠軍，剛過去的周末亦保持上周威勢，周六及周日（18日及19日）2天合共收逾200萬票房，截止昨日（21日）累積票房衝破1300萬﹗

依往績所見，單日票房成績會隨住上畫日子愈久而逐漸下滑，然而《白》展現奇蹟，成績令人振奮，團隊期望明日踏入第4周，票房愈戰愈勇﹗

古天樂上周六出動謝票，聯合謝票團隊走訪10多間戲院，古仔特意邀請他的義工隊欣賞電影，答謝一直以來的付出。古仔驚喜現身謝票，很多觀眾感意外，大家拍掌歡迎古仔之外，亦有觀眾感謝他，指多得古仔願意投資，《白》這部好電影才能面世，古仔非常珍惜謝票機會，親身了解觀眾想法：「我陪《白日之下》嘅團隊嚟謝票，亦都係《白日之下》進入第3周，過去兩個星期，團隊所有成員不停四出謝票，所以都希望可以畀啲鼓勵，陪佢哋一齊謝票，亦都想多謝觀眾對呢部戲支持，好想喺謝票過程入面，聽到觀眾對呢部戲嘅感受同埋反應，希望我哋可以再做一啲更優質電影。」

古仔現身其中一場謝票，觀眾主要來自古天樂義工隊，以及10個來自不同社福機構的同工和照顧者等，古仔想借電影答謝大家的貢獻和付出，他表示：「首先好多謝我的義工隊，過往我嘅義工隊都為不同階層去付出，努力探訪，或者去照顧一啲比較弱勢的社群，亦趁住呢部戲，我想請佢哋欣賞，可以喺佢哋平日繁忙工作或生活當中，畀佢哋一個娛樂，雖然呢部戲係比較貼近社會現實，同埋較沉重，但係都想同佢哋分享一下，亦多謝佢哋對呢部電影支持，希望佢哋鍾意。」

（即時娛樂）