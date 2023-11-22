COLLAR新團歌總結全年 Marf難忘拍逾20小時MV (13:35)

Marf（左圖）難忘拍了廿幾個小時的MV。（大會提供）

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，繼《The Bright Side》、《idc》、《Speak Love》後，昨日（21日）推出了年度第4首團歌《Atypical》，作為年度終結的團歌，今次除了邀請韓國排舞導師來港為新歌排舞之外，MV內容非常豐富，雲集靚景、CG、道具動物等，當中Candy與Winka獻出第一次，體會騎巨型道具馬及室內拍攝落雨鏡頭。

《Atypical》顧名思義是非典型意思，指在平凡生活中，活得不平凡，Gao表示：「喺營營役役社會裏，大家都有好多生活壓力、好多不同事發生，只要我哋忠於自己，就算好普通嘅生活，都會變得非常有趣。」問到COLLAR在現實生活中，會有什麼Atypical行為？Candy笑言：「食極唔飽！」Ivy就認為：「參選女團！」Marf則說：「拍廿幾個鐘頭MV！」

作為年度第4首團歌，今次MV內容非常豐富，除了引入CG、道具動物外，場景布置及道具製作亦十分精美，仔細度令COLLAR讚歎不已，芯駖說：「我最深刻有個場景係地鐵，個布置係非常靚，我覺得自己好似去咗歐美地鐵站一樣！」Candy透露難忘一試「騎馬」滋味：「覺得自己有預言能力，因為上次接受訪問，我話新歌想玩動物（元素），估唔到今次真係有機會試騎馬。」於Winka表示初嘗在室內拍攝落雨鏡頭，感覺特別。

為了今次MV拍攝，COLLAR連踩廿多小時開工，雖然辛苦，但各成員表現依然投入，十分專業，問到拍攝過程中，可有趣事發生？Winka笑說：「一直都冇諗過會有宵夜，但下午時見工作人員買咗好多叮叮嘢食番嚟放雪櫃，原來就係預言會通頂拍攝。」

踏入年底，COLLAR將出席樂壇頒獎禮，COLLAR可會感到壓力？Gao與芯駖表示不會有壓力，感覺是去參加party，Marf期待在現場演出，她還大爆Ivy期待出席頒獎禮的after party，Marf指：「Ivy好期待去after party度食嘢！」Ivy聞言即笑說：「係呀，聽講啲叉燒好出名！」

（即時娛樂）