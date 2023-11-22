Twins明年8場紅館演唱會門票售罄 阿Sa工作中度過生日 (15:12)

Twins睽違9年再開紅館演唱會，明年1月舉行8場《TWINS SPIRIT》演唱會，門票今早（22日）公開發售，8場演唱會門票半小時內被搶購一空，全部爆滿！

蔡卓妍（阿Sa）今日正日生日，但仍要開工中度過，開售時她與鍾欣桐（阿嬌）及一班英皇歌手包括關智斌（Kenny）﹑鄧小巧﹑李幸倪（Gin Lee）和泳兒等工作，期間一班師弟師妹為她準備生日蛋糕，Kenny偷偷拿出生日蛋糕，領唱生日歌突襲，氣氛歡樂，之後阿Sa許願，因為許了1分鐘，阿Sa笑說：「你唔好嘈我住，我好亂呀﹗」問阿Sa許什麼願？她說：「我送咗個生日願望畀經理人部門同事，祝佢身體健康！」Kenny聞言說：「係咪唔講得㗎，講咗唔靈。」

此時有工作人員向阿Sa報喜：「今日半個鐘內，8場（Twins）演唱會賣爆啦！」阿Sa和阿嬌聽到後感意外又興奮，Kenny馬上大叫：「加場！加場！我唔夠飛！」然後大家也跟住一齊叫，因為不單內部同事不夠飛，不少歌迷也在向Twins留言說買不到門票，盼可以加場。

阿Sa表示是否加場要再研究，又笑問Kenny：「係咪你嚟來幫我哋手做先？」Kenny聞言說：「我得㗎，我最多來做bad boy伴舞。」Twins演唱會頭場正是阿嬌生日，Kenny表示一定拉大隊支持，再在紅館唱生日歌。阿嬌笑道：「好呀，到時全世界都知我幾歲啦﹗」Kenny再說：「你25（歲）嘛，唔係咩？」阿Sa再說：「咩呀？20（歲）之嘛。」

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（即時娛樂）