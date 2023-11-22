中年好聲音2｜劉可騷歌劇式唱腔 伍仲衡唔Buy：我覺得好嘈 (15:15)

分組名單：韋綺姍藍組：尹新杰、林若盈、王玥、陳蒨葶、安雅希、梁浩賢、黃劍文和譚輝智彭家麗綠組：簡潔明、朱博文、鄭梓浩、劉可、王學琳、袁思樂、周碧嘉和劉威煌谷婭溦紅組：曾蜜詩、陳燕娜、麥素華、顏米羔、陳俞霏、沈宗賢、林偉璣和古淖文（大會提供）

歌唱真人騷《中年好聲音2》周日（26日）晚播出一集是第五部曲《廿四強導師分組賽！致敬傳奇巨星！》評審團除了有肥媽、伍仲衡、張佳添和周國豐外，還有關心妍（Jade）暫替陳慧嫻出任評審。

本回合為導師分組賽，24強選手分成3組作賽，除了有韋綺姍、彭家麗冧莊擔任星級導師外，還有谷婭溦加盟。3位導師「揀蟀」時表現肉緊，爭搶3大熱門劉可、顏米羔和安雅希，率先搶到劉可的彭家麗說：「愈靜嘅人，裏面愈多嘢畀人發掘。」谷婭溦則揀了顏米羔：「我嚟呢度就係想要冠軍！」韋綺姍選了安雅希：「你跟住我一定係冠軍。」

本回合主題是「致敬傳奇巨星」，3組選手將以個人獨唱或雙人合唱形式，演繹6個系列的經典金曲，並分成上、下半場對決；上、下半場獲得最低分的組別，需各自淘汰1人，而上下半場總分最低的組別，則需再淘汰1人，換言之本回合將淘汰3人。

上半場「致敬傳奇巨星」系列是「上海歌后」、「梅艷芳」和「羅文」，出場歌單如下：《夜來香》尹新杰、《給我一個吻》簡潔明、《三年》曾蜜詩、《親密愛人》林若盈和王玥、《冰山大火》朱博文和鄭梓浩、《壞女孩》陳燕娜和麥素華、《波斯貓》陳蒨葶、《明日天涯》劉可、《留給這世上我最愛的人》顏米羔。

大熱之一的劉可再獻新猷，獻唱《明日天涯》的他挑戰歌劇式唱腔，大騷強勁震音，就如莫華倫上身。張佳添笑言：「你呢隻係Phantom of the Roman（羅文英文名）。」肥媽大讚好正：「可能會有人覺得佢嘅唱法、震音係古老咗啲，但佢將呢首歌嘅澎湃唱到出嚟。」伍仲衡則持相反意見：「你係咪好想跳出你嘅comfort zone？如果你係開演唱會，我會非常Appreciate，但呢個係一個比賽，我係覺得好嘈，唔好意思。」

是集女將演出搶眼，林若盈和王玥以粉藍色露肩裝上陣獻唱《親密愛人》，兩人聲線和造型合襯，婉婉笑言她們如Twins。張佳添大讚：「你哋兩個好靚聲，Blend埋一齊，耳仔就嚟懷孕，好悅耳。」肥媽點名讚王玥：「你進步好大。」

至於獻唱《波斯貓》的陳蒨葶，粉藍色隱形眼鏡配白色毛毛外套上陣，化身妖爆波斯貓！蒨葶獻唱時不斷搔首弄姿，又扮貓咪叫和舔手，非常入戲，肥媽說：「佢真係入咗舞台，當自己係隻貓！」周國豐則說：「蒨葶應該係今季最好睇嘅參賽者。」

（即時娛樂）