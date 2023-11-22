新聞女王｜陳曉華慘淪辦公室鬥爭犧牲品 高Ling何依婷惡鬥升級 (15:22)

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（21日）播出第2集，延續首集大型巴士翻側意外，經過Man姐（佘詩曼飾）精心布局，文家軍在「自卑機心女」芷瑤（陳曉華飾）助攻下，打敗梁景仁（馬國明飾）為首的佐治黨；之後兩大陣營旋即進入第2場「仁心會長戰役」，各自出招問鼎King Maker寶座，爭奪大型贊助額作為上位籌碼；第2場「文佐之爭」的不穩定因素，同樣存在於中立派的張家妍（李施嬅飾）身上，緊盯300萬善款實際去向進行調查的家妍，成為King Maker計劃絆腳石。

昨晚陳曉華（Hera）飾演的角色，慘淪辦公室鬥爭犧牲品，天資不足的芷瑤，為了存活3度死𦧲兼兩度下跪，分別是跪求盧博士（鄭啟泰飾）受訪、跪求Man姐不要解僱自己，及扮醉死𦧲佐治再給予機會，數度眼泛淚光。其中跪求Man姐場口相當戲劇性，原以為立大功的芷瑤、於Office大派勝利蛋糕之際，竟收到Man姐的大信封，被用完即棄的芷瑤不但未有爭辯、更連尊嚴也不要跪地懇求Man姐：「我做錯咩呀？我同你道歉吖！」芷瑤再找佐治幫忙，並暗示可出賣美色：「我都可以冇底線，我都可以走光」，可惜遭佐治篤爆她扮醉之餘，更以「香水論」奚落芷瑤：「女人嘅人緣你冇，女人嘅直覺你都冇」、「狗咬人你都想像唔到，人咬狗嘅世界唔啱你。」

雖然Hera只客串2集，不少網民讚她演技有進步，並對她角色人設及遭遇大感興趣：「這種扮傻扮委屈的比擺明笑裡藏刀的奸角更可怕」、「為咗上位，真係搏到又搶又跪」、「搏上位搏到失咗理智踩過界」、「毫無尊嚴」、「角色自卑心太強，但佢做得好有feel」。Hera受訪時指心痛芷瑤：「當一個人好努力時，真係會犧牲好多嘢。我都覺得自己必須要好努力、唔努力就會連機會都見唔到；所以我會好努力，亦明白芷瑤嘅努力。我同芷瑤唔一樣嘅係，我有底線同埋我唔噴香水。」

Hera坦言與阿佘及李施嬅合作獲益良多：「佢哋係好好嘅榜樣，佢哋認真工作氣場，令我拍攝時更加集中，佢哋主動、積極，完全唔怕辛苦，之前同施嬅拍咗3日戲，3日陽光猛烈，但佢曬足3日依然狀態好好。而阿佘同我分享過嘅嘢，到𠵱家我拍嘢時都會經常用嚟提醒自己。」

昨晚SNK小花之戰亦相當精彩，為了博取慈善機構話事人細劉（何啟南飾）及葉晨（陳敏之飾）眼球，佐治黨的Cathy（高海寧飾）及文家軍的曉薇（何依婷飾），分別使出「衝擊眼球拉鏈大法」及「愛心舊毛巾」兩大絕招，高Ling的「拉鏈大法」更由開播前已贏盡熱話。

今晚第3集，Cathy與曉薇之爭更趨白熱化，高Ling使出「送底褲」殺手鐧，更以奸招欺騙曉薇，引發激烈衝突場面。昨晚無綫娛樂新聞台直擊眾演員約食飯兼睇首播，氣氛熱鬧，當播到巴士翻側意外一幕，台前幕後讚緊湊；談到拍攝實况，施嬅坦言：「嗰日係特別熱，成四十度，可能上天都想幫手做個特別辛苦嘅效果出嚟。我都真係跑咗好多次，時慢時快咁，因為要就番個拍攝、有好多個Version。」

龔慈恩則大讚阿佘做主播好掂：「好多內地朋友都同我講話套劇好正，搞到我都好期待。尤其阿佘做報道嗰Part我好Appreciate，佢真係完全拿捏到（個Tone），啱啱好。」

（即時娛樂）