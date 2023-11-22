魏浚笙「8變」造型拍MV 極速變髮轉妝兼騷肌 獲日媒封美男子 (16:45)

魏浚笙（Jeffrey）昨日推出新人年壓軸新歌《我的世界地圖》，邀得「唱作女王」王菀之（Ivana）作曲、黃偉文（Wyman）填詞，《我的世界地圖》MV製作亦相當揼本Jeffrey共換了8個Chok爆造型，包括「暗黑祭司」、「草原獵人」、「航海家」、「太空旅者」、「冰川伯爵」、「日本武士」、「探險家」以及「Pink Pink導遊」，每個造型都是型英帥靚正，配合歌詞意境穿插不同造型，目不暇給。

「暗黑祭司」要在洞穴神殿中彈鋼琴，Jeffrey戴上唇環及配以頸項紋身，神秘感十足；「太空旅者」以紮辮Look登場，以閃爆銀色造型遊走古蹟之間；「冰川伯爵」則配以冰粒妝容，在冰川襯托下Chill爆唱歌，創意無限；「草原獵人」要背起弓箭狩獵；「探險家」以長皮褸在森林遊走，尋找到開啟寶藏的鑰匙。

Jeffrey在「航海家」造型中化身「哥倫積」，在船上用望遠鏡探索新大陸；最吸睛的莫過於「日本武士」Look，Jeffrey僅穿皮製馬甲上陣，大騷健碩腹肌及「麒麟臂」，看得「咖啡豆」（粉絲暱稱）心心眼；而「Pink Pink導遊」Look正好平衡以上7個造型，同樣令人眼前一亮。

Jeffrey說：「今次《我的世界地圖》MV換了大量造型及妝髮，亦運用了外國的延展實境（XR）技術及CG技術去打造不同的場景，包括神殿、古蹟、冰川、草原、森林、燈塔及帆船等，雖然製作過程繁複，成本固然不菲，幸好找了資深導演幫忙，不用一星期已經能夠出街，我很滿意這次成品，達到人、歌、畫面及意境四合一境界，完美呈現Wyman所寫的歌詞，也表達出不必依循前人舊路，憑勇氣闖出新世界的中心思想，自己也一看再看。」

向來是動漫迷的Jeffrey，對於能夠在MV中換上8個不同造型，滿足了多年來夢想！他說：「一直很喜歡看關於冒險的動漫，今次的各個造型都精心設計，航海家Look似足《海賊王》、『太空旅者』則滿足了我的外星旅行夢；『暗黑祭司』則是第一次戴唇環，對嘴唱歌時要更加用力配合歌詞；『冰川伯爵』的冰粒妝亦是新嘗試，化完妝也覺得沾寒沾凍；至於大家也留意的『日本武士』Look，雖然僅出現了數秒，但台上一分鐘，台下十年功，拍攝前當然要狂操腹肌及手臂，也要戒口，不想失禮街坊，幸好大家也滿意！」

現實中，Jeffrey也努力開拓自己世界地圖，繼《失約巴黎》獲法國駐港總領事欣賞及發文「加持」外，最近法國第二大全國性日報《世界報》（Le Monde），激罕介紹 Jeffrey，大讚他在《失約巴黎》MV的造型匠心獨運，結合巴黎各大著名地標，展現出如「詩人」般的優雅與落魄。

Jeffrey早前到日本拍攝MV及接受多間日本媒體訪問，其中著名出版社《小學館》旗下媒體，更以「千年一遇美男子」形容Jeffrey神顏，大讚他在歌影視均有強大影響力，評價極高，並引起日本網民討論。

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（即時娛樂）