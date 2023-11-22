齊為迪士尼動畫配音 何啟華一句說話令鄭欣宜感動眼濕濕 (17:20)

何啟華因一句說話搞到欣宜感動得眼泛淚光。（大會提供）

迪士尼動畫《星願奇緣》粵語版配音，邀來大家掛念多時的鄭欣宜驚喜配音，她聲演女主角雅莎（Asha），伙ERROR副隊長何啟華（阿Dee）一同配音，阿Dee聲演山羊華倫天奴（Valentino），全程伴住女主角落力搞笑，逗得欣宜相當開心。

欣宜和阿Dee都像《星願奇緣》主角一樣，深信「願望的力量」，認為許願就像給自己清晰目標，成為推動力。欣宜憶述人生第一個願望，正是希望與家人去樂園玩：「因為迪士尼陪住我長大，所以細個好想去迪士尼樂園，結果我願望成真，第一次去樂園就是和媽咪和婆婆去，留下美好回憶！」今次可以為動畫配音，又是願望成真，欣宜說：「我係覺得有少少威！」

阿Dee則說：「我一直希望可以接更多不同類型工作，例如電影、配音等，作更多不同的嘗試！」欣宜讚阿Dee幽默感，搞笑的節奏拿捏準確：「我想阿Dee幫我成為一個更Funny的人！」阿Dee一改搞笑本色，感性地說：「我們合作過幾次，我想Joyce幫我實現的願望，是她可以開心做自己想做的事，希望Joyce可以堅強啲、開心啲！」

欣宜聞言感動眼泛淚光，並與阿Dee擁抱：「我每次同你合作都好開心！」阿Dee聞言即說此刻願望是《星願奇緣》票房大賣，讓他和欣宜有更多合作機會，為彼此實現更多願望！

另外，欣宜會為《星願奇緣》獻唱5首歌曲，其中廣東話版電影主題曲《星願》（This Wish）亦 快將面世。

（即時娛樂）