麥明詩拍MV獲男友讚 馮允謙讚盛勁為友善兼好男仔 (19:45)

馮允謙早前邀麥明詩擔任新歌《給你幸福所以幸福》MV女主角，2人合作後成為朋友。今天（22日）他們為個人護理店擔任開幕剪綵嘉賓，分享做運動、多喝水及護膚心得。

馮允謙日常購物買餸自備環保袋，但自嘲廚藝麻麻，很少在家玩煮飯仔，怕煮出來嚇壞人，他自嘲連煎蛋也失敗收場，寧願負責清潔。曾在外國留學的麥明詩則表示做家務不是強項，為「求生」只好學自己煮食，但廚藝不見得太好。

繼合作拍MV後，馮允謙與麥明詩變好友，2人互笠高帽。馮允謙說：「自覺做戲好生硬，麥明詩拍過劇比我有經驗，拍攝時她教不要怕醜，於是聽從指示，真的有幫助。她唱歌比我想像中好聽，聽聞她以前是唱合唱團，期待將來可以有機會合唱。」

問如果兩人組CP，有建議可叫「Fung麥」（Jay Fung+麥明詩），兩人亦受落，麥明詩甜笑回應：「呢個名幾好，我們各自都和另一半好甜蜜，都希望跟大家分享。」

麥明詩最開心男友盛勁為也有看該MV，大讚拍得靚歌又好聽。馮允謙透露已見過麥明詩男友：「他（盛勁為）很友善，是好男仔，和他握手，發覺他的手好滑，一定有塗潤手霜。」麥明詩表示男友和馮允謙好好傾，兩人也是同一星座。

至於兩對情侶誰會先結婚？馮允謙表示他的婚事已講了好幾年，仍未落實婚期，怕再提女友會嬲，提議讓麥明詩先結婚，她聞言說：「都有考慮過，但結婚不是一個人的事，都要看另一半才做決定。」

（即時娛樂）