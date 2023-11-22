不日成婚2｜陳家樂稱老婆Shiga冇婆媳糾紛 衛詩雅冇諗住做龍年新娘 (21:48)

陳家樂及衛詩雅於電影《不日成婚2》角色已發展到籌備婚禮，戲中飾演準新娘的衛詩雅與飾演未來奶奶的金燕玲爆出糾紛，令飾演準新郎的陳家樂左右為難，陳家樂明言現實中媽媽與太太連詩雅，不但沒有婆媳糾紛，且相處融洽，他透露導演想等衛詩雅生BB，才開拍第3集，更大爆衛詩雅要等另一半求婚，令衛詩雅一臉尷尬，她雖不肯提感情狀况，只稱結婚要看很多因素，未想過當龍年新娘。

2人直言面對住前輩金燕玲感到有壓力，加上導演經常嚇他們記得要背好對白，令他們不敢鬆懈，衛詩雅說：「與金燕玲姐姐見面前一日，緊張得連應該穿什麼顏色衫也周圍問人，見面時確感到對方氣場，認識後發覺她很友善，也不麻煩，只是有要求，我們更成為朋友。」陳家樂稱現實中媽媽與新抱連詩雅不但沒有婆媳糾紛，更會聯成一線，調轉槍頭針對他，他說：「媽媽的想法是我終於有人要，經常說話要對家嫂好一點。」

陳家樂透露導演已有想法，等衛詩雅生小朋友，才開拍第3集跟入產房拍，衛詩雅稱還未有恨嫁的心，陳家樂即爆衛詩雅要等另一半主動開口求婚，問衛詩雅想不想當龍年新娘？她直言：「確實被陳家樂的婚禮嚇怕了，總之我結婚就不會大搞，但未諗，姻緣到就會，當這個人出現、時機好、風水又夾到，最緊要是我得閒，我是工作行先，如果拍緊戲時求婚，我一定會鬧他，要夾一夾時間。」

（即時娛樂）