無垠之疆｜陳貝兒試食「泥土烙餅」 見證大胃王比賽 (12:34)

陳貝兒見識「烤羊競食大胃王大賽」，除親眼目睹其中一名參賽者，只花了5分53秒便吃光重達1200克羊肉，還訪問舉行是次大食比賽的餐廳老闆。（大會提供）

由陳貝兒（Janis）主持的《無窮之路III─無垠之疆》，本周四（23日）、五（24日）晚兩集，Janis與攝製隊分別走訪有「美玉甲天下」美譽的和田市、塔克拉瑪干沙漠，以及有「世界屋脊」之稱的西藏。

和田市位於南疆塔克拉瑪干沙漠地帶，是絲綢之路上的歷史名城，到處可見當年的特色古城及宮殿。在和田市，Janis先後去了大型玉器市場，見識擁有近7000年歷史的「和田玉」；充滿「阿依旺」建築特色的和田團城、了解團城歷史以及近年的改變及改善；在和田市小學見證2000多名學生做早操的盛大場面，更以第一身了解當地小數民族的上課實况。

在探訪學校過程中，最讓Janis驚艷的是投資了400萬人民幣的5G全息投影教室；身在北京的老師透過全息投影向學生授課；另外她還見識當地舉行的「烤羊競食大胃王大賽」，除親眼目睹其中一名參賽者，只花了5分53秒便吃光重達1200克羊肉，還訪問舉行是次大食比賽的餐廳老闆，了解他一天高達4至5萬人民幣生意額背後技巧及故事。

之後Janis與攝製隊前往位於南疆塔里木盆地的塔克拉瑪干沙漠、尋找擁有千年歷史的神秘古村—達里雅布依村。值得一提的是，塔克拉瑪干沙漠是全中國最大、全世界第二大的流動沙漠，總面積超過33萬平方公里，即等於約330個香港的面積。

由於達里雅布依村位置偏僻、沿途道路崎嶇險要，攝製隊除要改坐四驅車出動、更請來專業司機為是次行程開旅；雖然做足準備，眾人沿途依然問題多多，花了超過6個小時後，眾人終於抵達古村後，Janis拜會了三代都在古村生活的維吾爾族人，除深入對方昔日「日曬雨淋」的舊居參觀外，還品嘗當地人昔日主要食糧—「泥土烙餅」。

明晚（24日）一集，Janis與攝製隊由新疆去到西藏的拉薩，除了深入體驗「藏傳佛教」的各大廟宇、儀式及信徒修行日常外，最特別的是到訪了一間由香港人開設的港式茶餐廳，在當地大歎港式雲吞麵及魚蛋。

之前在香港開IT公司、現年70多歲的張伯，因退休後偶然去了西藏旅行，從而決定在當地展開「第二人生」；談到在拉薩經營食店，張伯笑言成本不用十萬，而且一年只需開8個月便足以維生，張伯笑言：「賺夠咪休息，其餘4個月就返香港或者旅遊。」

（即時娛樂）