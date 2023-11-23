不正常愛情研究所｜Jojo遭靚仔魔術師催眠 重現《非常盜》情節 (12:51)

J2清談節目《不正常愛情研究所》今晚（23日）播出一集，由麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）擔任主持。研究題目為「溝女魔術雞精班」，滿足一班想藉魔術識女仔的男生。

節目中Jojo自爆2年前的自身經歷，被2位催眠魔術師瞬間催眠失去記憶，她認真的說︰「有日同同事收工，去咗尖沙咀海旁，有2個外國男仔行埋嚟，問我介唔介意做一個催眠魔術。我見佢哋生得好靚仔，就應承。」

經過一輪閒話家常，其中一人忽然在Jojo耳邊用手指一噠，她即刻呆坐當場，Jojo回想當時情况︰「之後無郁過，過咗好耐個朋友最後唔知點叫醒我，問我記唔記得發生過咩事。我話唯一記得係前一秒同魔術師講完嘢，下一秒就朋友同我講嘢。」Jojo事後回想當時感覺很呆很累。

Jojo還透露兩位魔術師曉得讀心術，她說︰「其實傾偈嗰陣，有位魔術師忽然問我鍾意邊個外國明星。唔知點解我明明唔鍾意Michael Jackson，嗰一下突然講『Michael Jackson』。跟住佢拎起平板電腦，問我『係咪呢個樣』，exactly就係我諗嗰個樣。」情節猶如荷李活電影《非常盜》。事後朋友從網上得知，該二人是網上有名的催眠魔術師，有數萬名followers。」

（即時娛樂）