叠影狙擊｜盧慧敏首演打女壓力大 黃宗澤險遭娜姐傷要害 (13:40)

無綫台慶劇《叠影狙擊》，日前播出一場黃宗澤被繩索勒頸、禁錮在貨倉半天吊的戲份，雖然周秀娜（娜姐）及時出現營救，卻被飾演殺手的盧慧敏（Amy）從後施襲，兩女更因為黃宗澤而大打出手。英雄救美睇得多，今次反其道而行，娜姐搞笑指自己是男人，營救「美人」黃宗澤合情合理。2人在公在私老友鬼鬼，拍攝時默契十足，但原來她險傷黃宗澤重要部位卻懵然不知。

事後黃宗澤說：「其實我兩邊大髀罅有安全帶連住條威也，對腳其實唔可以合埋，但你（娜姐）剛才衝埋嚟，攬實夾埋我對腳，真係好痛，但拍嘅時候，我唔敢話你知，唔想嚇你。」

另一邊廂，首次飾演打女的Amy，專心聽從武術指導指示，為緊接拍攝與娜姐大打出手的戲分做好準備。第一次拍動作戲，Amy表現緊張，一早便到達拍攝場地練習動作，但意外永遠是意料之外，當Amy與娜姐試位時，便意外打中對方嘴唇，令Amy的壓力倍增，她說：「對手係周秀娜，我哋係未試過有任何對手戲，大家初初認識，一埋位就要打，試位時候，可能未試到好準，佢嘴唇食咗我一拳，好在冇受傷，但我寧願自己畀人打，原來會好大壓力，希望日後可以儲到更多經驗，因為要有信心，打出嚟嘅動作先會靚。」

至於拍動作戲經驗豐富的娜姐，當日要拍攝吊威也半空轉體踢腿高難度動作，武指原本提議由替身代勞，但娜姐堅持親身上陣。當她知道Amy跟她拍打戲大壓力，娜姐不忘給對方鼓勵說話：「通常打人嗰個會大壓力，因為驚整傷對方，但我有同Amy講，我有晒保護墊，叫佢放膽，但佢太斯文，唔敢打落嚟，諗番以前我做新人時候都係咁，但好在當時啲對手係男人，我可以出力打落去。」

（即時娛樂）