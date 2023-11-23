黎明演唱會｜《如果可以再見你》動畫MV 勾起歌迷回憶 (14:04)

每晚快歌環節，特別是《Sugar in the Marmalade》的音樂奏起，全場觀眾便自動站起來跳舞，氣氛高漲。（大會提供）

黎明紅館演唱會今晚舉行尾場，為了今次演唱會，特別製作《如果可以再見你》MV動畫版，勾起樂迷回憶。（大會提供）

黎明10場《Leon黎明紅館演唱會2023》今晚（23日）舉行尾場。演出以來，歌迷對Leon演唱會一致好評，除了親身感受到巨型天幕的視覺刺激觀感，大家都沉醉於Leon的歌聲之中，快歌環節時全場歌迷更站起來一齊又唱又跳，氣氛High爆。

連日來很多圈中好友到場支持，到快歌環節，各嘉賓忍不住站起來又唱又跳。其中凌雪怡Apple首登紅館，於第9場在《顧家》（同居版）一曲時，擔任和音與Leon合唱，熒幕上都見到Apple的大頭鏡頭。

為了今次演唱會，特別製作《如果可以再見你》MV動畫版，這首歌是Leon於1998年的金曲，當年Leon邀請韓國著名女星全智賢拍MV，2人在遼濶的山谷吶喊一幕，令樂迷印象難忘。這次製作的動畫版，女主角也是跟全智賢原型製作，歌迷們見到吶喊一幕，也想起當年MV情節，勾起回憶。

自覺跳舞不好看的Leon，本來坐低唱快歌，但見到台下觀眾站起來跳舞，氣氛高漲，終於《傳情達意》也一起扭動身體跳了幾步，直至個唱尾聲唱到《Sugar in the Marmalade》和《我的親愛》更興奮得雙腳跳起，掀動全場歡呼。

每晚完場後，大批歌迷在紅館外等候Leon座駕離去，希望多見Leon一面。Leon亦深明歌迷依依不捨，每晚都跟歌迷揮手道別。

（即時娛樂）