陳柏宇借新歌談懷舊真諦 偕囡囡每天食早餐 炮製珍貴回憶 (14:28)

陳柏宇（Jason）最近推出新歌《懷舊是一種品味》，當中透過歌詞及MV，以兩個不同角度，分享懷舊背後真正含義，Jason透露自己現在每日與囡囡Abi食早餐，就是為了待她長大成人後，能擁有珍貴回憶，成為了Abi可以回想懷舊小事。

《懷舊是一種品味》聽起來好像是近年「古老當時興」的說法或態度，但作為Jason新歌歌名，其實有另一種含義，Jason說：「歌曲想講某一種念舊情懷，令到大家想保留一啲舊嘅嘢，因為懷舊，令人諗番一啲開心回憶，又或者係唔想忘記嘅一啲重要嘅人或事。」

歌曲塑造的是舊年代，但歌曲MV說的卻是當下這一刻，以兩個不同的切入點講懷舊，Jason續說：「歌詞講嘅係一個老伯伯，佢嘅伴侶已經走咗，老伯伯仍保留一啲舊嘅物件，或對舊街景份外珍惜，因為呢啲嘢記載住佢最開心時刻，當中可能有一種慘，但歌曲當中都有一啲輕鬆同幽默。至於MV就係講點樣製造回憶畀𠵱家呢一代，或者下一代小朋友，等佢大個回想以前開心時刻。」

Jason坦言自己既不懷舊，亦不是趕潮流的人，Jason說：「我偏向現在呢一刻比較多，好少諗起以前嘅嘢，或者好盼望將來嘅嘢，都幾活在當下。我去判斷做唔做一件事，係睇佢啱唔啱我去做，而唔係睇佢新與舊，舊事物可能對我有特別意義，至於新嘢，就可能純粹想有個新體驗，去製造回憶，用一啲Quality Time，同小朋友參與活動。」

Jason舉了一個例子，就是他與囡囡Abi正在製造回憶，他說：「其中一樣我好貫徹做嘅嘢，就係由疫情開始，Abi只有歲幾嘅時候開始，日日同佢喺屋企食早餐，我希望久而久之會變成一種傳統，呢樣嘢幾好，因為當小朋友大個，忙嘅時候，一齊食早餐嘅機會就會愈嚟愈少，我好希望呢個會變成屋企裏面嘅一種傳統。」

（即時娛樂）