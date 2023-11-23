太陽Jessica LMF太極樂隊Dear Jane下月初唱爆西九 (15:20)

一連三場的《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》，將於12月1日至3日，在西九竹翠公園舉行，演出名單包括12月1日舉行的K-pop Party包括Jessica、Dreamcatcher、Haha、Leo、B.I和Jessi及Kaola，表演時間由晚上7時至11時；

12月2日的Local Band Party則包括Hardpack、Yellow!野佬、Josie & The Uni Boys（何超與海膽仔）、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF大懶堂及黃貫中，暖場歌手包括吳浩康、鍾楚翹、Pam Chung及布志綸，由中午3時左右Rock到晚上近11時；

而12月3日的Super Party演出單位則包括 Jasmine Yen（甄濟如）、Loren、J.Sheon、金鐘國、Nene和太陽，暖場名字為新晉四人女子組合SPIRAL，由傍晚6時唱至晚上11時。

日前主辦單位聯同大會顧問李丞責及副召集人劉倩婷，再加上有份參與演出的太極樂隊，歌手吳浩康和Pam Chung，身穿官方Tee，為今次音樂節舉行拜神儀式。

據大會透露，今次音樂會門票所餘無幾，除了已公布嘉賓名字外，大會仍在等待數個巨星神秘嘉賓回覆檔期能否參與，待確實便盡早通知大家。

大會也特別安排了不少福利包括歌手親筆簽名海報給入場觀眾，作為答謝他們對今次音樂節的支持，當中有些更是大家意想不到的超級福利；而限量周邊產品，也必須入場後才能買到，部分產品更是全球只在西九竹翠公園才有提供。

（即時娛樂）