Me&拒睇網民反應免影響心情 Feanna Mandy曬肥妹仔舊照 (21:10)

近年多女團湧現，Feanna認為是良性競爭，也會學習別人的優點。（鍾一虹攝）

Me&不追看粉絲和網民反應，Vian（左圖）自爆曾上網偷看留言，心情影響大，現時只接受身邊人建設性意見。（鍾一虹攝）

Mandy笑言瘦身、扮靚是藝人終生修煉，又稱小時候是肥妹仔，長大後花很大努力收身。（鍾一虹攝）

女團Me&的3位成員譚旻萱（Mandy）、黃淑蔓（Feanna）和連家穎（Vian）受訓2年，最近推出團歌正式出道，3人表示在樂壇起步後，即面對緊密工作行程，感到緊張又興奮，會提醒自己加快消化和適應環境，隊長Mandy笑說：「踏到舞台自然腎上腺飆升，我們會好好享受演出，全力去應付。」

不過她們決定不追看粉絲和網民反應，Vian自爆曾上網偷看留言，心情影響大，現在只接受身邊人建設性意見，Feanna為免壓力大，寧願抑制自己好奇心；Mandy亦稱會集中做好本分和鞭策自己改進。

樂壇近年多女團湧現，Feanna認為是良性競爭，也會學習別人的優點，Mandy續說：「COLLAR和Lolly Talk很團結，睇到大家各有特色，希望將來有機會Crossover合作，沒什麼壓力。」她們又稱因太遲出歌，趕不及參加今年樂壇頒獎禮角逐新人獎，會享受工作過程。

談到作為女團一份子，要不斷提升戰鬥力，Mandy笑言瘦身、扮靚是藝人終生修煉，她和隊友小時候是肥妹仔，長大後花很大努力收身，當了2年女團練習生，也很艱苦操練，Mandy說：「我對唱歌、跳舞概念不大，一邊追住韓國老師的訓練進度，又要同時應付拍戲工作，感覺很迷失，唯一是體力運動比較強。」

Feanna在唱歌方面較有經驗，但自爆體能超差，受訓時做運動經常不達標，連累隊友加操，日日都辛苦得爆喊，她笑說：「接受完地獄式訓練，已經進步了。」

場地：西九ADD+餐廳

黃淑蔓：

髮型：Hillnex Lee

化妝：Kineks Ho

譚旻萱：

髮型：Carr Cheng

化妝：Zoe Fan

服裝：Tory Burch

連家穎：

髮型：Vic Lai

化妝：Shuen Kong

服裝：Ming Ma from Lane Crawford

（即時娛樂）