《釀魂》膺意大利電影節影評人最佳導演獎 岑嘉彥感鼓舞 (17:59)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo主）有份主演的電影《釀魂》，榮獲意大利第21屆拉文納夢魘電影節國際劇情片競賽的影評人最佳導演獎。

導演岑嘉彥表示電影台前幕後團隊感到鼓舞，很高興本土電影能得到不同地區評審欣賞及肯定：「今次很高興可以到意大利出席影展欣賞到多個國家，特別是歐洲的獨特作品，並且能夠與眾多歐洲導演電影人及觀眾交流，這絕對是難得機會。」他更表示，很高興能與一眾電影人分享即將上映的電影《源生罪》，並寄語未來能讓更多不同地區的影迷可以欣賞到香港本土電影。

（即時娛樂）