林海峰喜與陳寶珠同場 興奮失眠 稱尹光大熱受歡迎屬民意 (18:32)

提到尹光打入「我最喜愛的男歌手」7強名單之中，林海峰說：「尹光受歡迎能成為大熱，是大勢所趨和民意，每年這個時刻，樂迷都很期待。」（鍾偉茵攝）

陳寶珠與林海峰（Jan）今天（23日）於商場參與「香港血癌基金」慈善籌款活動，擔任揭幕禮嘉賓。現場吸引近百名寶珠姐忠實戲迷圍觀，大部分屬長者，齊為偶像吶喊造勢。Jan賣口乖自爆與寶珠姐同場，昨晚興奮失眠，心情比籌備頒獎禮緊張和比獲獎更激動，他也感受到寶珠姐粉絲的威力，笑着形容「陳寶珠fans殺人事件」。

寶珠姐連續擔任基金會慈善大使逾20年，除疫情外，每年必參與活動支持。對於林海峰的讚美，她回應：「他很客氣，見我老人家，就氹一氹開心，可能是日行一善。之前聽過又看過有關他的報道，見他就是第1次。」

寶珠姐預告今年聖誕節打算留家不去旅行，屆時會到師傅白雪仙的家，與最多約20名好友開派對慶祝。至於另一位師傅任劍輝忌辰將至，寶珠姐指長情戲迷每年都出特刊以作留念，今年亦不例外。寶珠姐表示近年多休息，未有計劃任何演出，認為應將機會讓給年輕一輩。

林海峰開心與寶珠姐同場，形容是今年最好聖誕禮物。他的個人演唱會下月中假亞洲博覽館舉行，並沒打算邀請寶珠姐捧場。林海峰說：「她（寶珠姐）應該是早睡之人，所以不敢打搞，我平日都早睡，好想在下午開騷，黃昏前散場，大家可以回家食飯，可惜因應大會交通安排。」

他又透露演唱會沒有邀請嘉賓，完成演唱會後，便籌備《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》。提到尹光獲樂迷投票支持，成功打入「我最喜愛的男歌手」7強名單之中，林海峰拒透露個人心水：「尹光受歡迎能成為大熱，是大勢所趨和民意，每年這個時刻，樂迷都很期待。」

（即時娛樂）