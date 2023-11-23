慶祝小薯茄7周年 男團FINALLY演舞台劇發放正能量 (22:37)

YouTube頻道小薯茄4名成員程仁富、姚澤汶（肥蚊）、朱柏熹（朱Mic）、關浩傑（阿J）憑各自的搞笑天分、對表演的熱誠與網上高企的人氣，組成另類男團FINALLY。為慶祝小薯茄成立7周年，他們聯同成員阿冰（吳冰）12月15日起於灣仔藝術中心演出9場舞台劇《FINALLY OK》。透過他們的「大嘴巴」技能，發放開心正能量。

小薯茄去年慶祝成軍6周年，成員合演舞台劇《IT'S PARTY TIME！》，由程仁富、肥蚊、朱Mic、阿J以男團FINALLY登場大受觀眾歡迎。程仁富說：「去年舞台劇，我們4個大玩頒獎禮，發覺被『公認』為全晚最勁掌聲的環節，於是決定延續去年強勢再度出擊。

4子預告故事題材非常貼地，以輕鬆幽默手法演繹，提醒大家盡量保持正向思維。阿J舉例：「人生總會遇到不如意事，或者面對問題難關，其實日日都會發生。好似DSE考得低分，去廁所無廁紙、失戀、被好朋友出賣等，只希望大家明白，即使遇到任何情况，以保持正面樂觀心態面對，自然就覺得好多事都可以finally ok，這是我們最想表達的信息，也是團隊一貫精神。」朱Mic積極練歌，期望突破自己框框：「正學習放開偶像包袱，想展示最真誠一面讓觀眾更認識我。」肥蚊期待卸下負擔輕鬆演出：「有網民反映，話我去年在台上演出和平日拍的短片，表現都太過用力。上堂後逐漸明白好多事都可以從容流暢去做，效果反而比較好」。

程仁富自爆屬面皮薄又驚青，常以嬉皮笑臉態度來掩飾：「我比較感性容易喊，卻很怕被人知，認定我是弱者，平常藉搞笑輕輕帶過。導演勸我不需要逃避，做舞台劇，第一身感覺好直接，與觀眾的距離可以好近。應該將內心的真正情感釋放出來，才可以打動到大家更投入看劇。」

（即時娛樂）