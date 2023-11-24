姜皓文視《鎖戰》從演以來 最滿意代表作 助圓鐵騎夢 (12:04)

姜皓文（黑哥）早前返馬來西亞參演由馬來西亞和香港合拍的懸疑劇情片《鎖戰》，該片由吳培吉執導，姜皓文、高海寧、許紹雄、黃浩然、黃詩棋及陳沛江等主演，票房成績令人振奮，不但成為疫情後非賀歲檔最高票房的當地中文電影，更由開畫（11月16日）起連續7天成為中文電影票房冠軍，衝破130萬港元票房，大破港片在馬來西亞票房紀錄。

馬來西亞電影市場始終不及海外其他市場大，今次奪佳績，電影團隊感振奮。黑哥亦喜出望外，更形容為從演以來，自己滿意的一部作品。

黑哥說：「在數個首映禮上都反覆觀看這部作品多次，覺得這是自己從演而來，當中表現的情感最為細膩的一套戲，真的很滿意，很喜歡。」

過往甚少有香港演員會走埠多日為電影進行宣傳活動，而今次黑哥罕有去到東馬沙巴、古晉等地宣傳，而且電影由新導演執導，是當地極少有的懸疑片題材，黑哥在戲中飾演山叔（許紹雄飾）愛徒，他是精通開鎖的鎖匠，同時是幫警察開鎖破案能手，但在一次開鎖工作中遇見老友李全凱（陳沛江飾），從而揭開一個潛藏已久的秘密。

黑哥說：「對馬來西亞當地電影圈朋友來說，是件很震撼的事，大家相當好奇想知這位導演拍出來的懸疑片是怎樣的戲，結果令到大家喜出望外。」

提到戲中的一埸駕駛電單車戲，黑哥雀躍說：「我好喜歡揸電單車，但香港排期考牌需時接近1年多、2年，今次拍戲可以模擬揸車都幾有型又開心，寓工作於樂趣！」

黑哥逗留在馬來西亞宣傳約20多天，有太太陪同去怡保等地出席首映禮，同行更有高海寧、許紹雄、黃浩然等。黑哥說：「未曾試過在馬來西亞多個地方走埠宣傳，完全感受到當地粉絲的熱情，相當開心。」

黑哥外婆是馬來西亞人，對於這地方特別有親切感。他遺憾說：「雖然找不到我的親戚，但大家都好似我的家人一樣，由上機到落機都被問著；『你返嚟喇？』​、『你返屋企呀？』，就連當地地勤都說『歡迎你回來檳城』，覺得窩心親切。我在馬來西亞、檳城都有很多朋友，電影更在檳城進行拍攝，大家當我是半個檳城人及家人。」

黑哥特別感謝fans愛戴：「有很多粉絲在我們宣傳時，送好多食物給我們，包括自己做的蛋糕、禮物等，甚至乎叫我們去他的餐廳食飯，大家都好用心招呼我們，我唔介意吃胖；因為這是『幸福肥』​！」

（即時娛樂）