姜濤免疫力低致爆瘡 誓保持佳態開騷 爆Jer唔戒口食漢堡包 (14:10)

姜濤今天（24日）到尖沙咀出席品牌時裝活動，他受訪時自爆工作忙碌，有點疲累，又要為演唱會節食減肥，嘴邊附近還爆瘡，要服維他命增強抵抗力。

距離MIRROR明年1月展開合共16場演唱會，進入倒數兩個月，姜濤表示最近密鑼緊鼓開始做準備，無論團隊或個人表演都開始排舞，進度尚算順利，待12子忙完手上工作，相信過1、2星期就會一起進入閉關排練。

今年聖誕節豈不是錯失機會掙外快？姜濤說：「不緊要，未來大把機會，先做好表演工作。」 他續稱日前已跟監製完成服裝、分組表演討論，音樂方面亦已做好，等排舞師編排舞蹈，問到腳傷痊癒的他，會否趁演唱會展舞技？他說：「不敢說會多些舞步，但會重新改編節奏，想給大家見不同包裝和表演手法。之前開完個人演唱會，對開騷概念增強，今次跟成員再開騷增加信心。」

提到他面上爆瘡，他否認壓力爆煲，透露最近狀態有點疲累，免疫力降低而爆瘡，他說：「其實由細到大，每逢轉季，一年都會生一、兩次疱疹。」

姜濤透露為了保持最佳狀態踏上舞台，最近與隊友們積極喼弗，但大爆柳應廷（Jer）仍不戒口，他笑說：「個個成員帶包雞胸開工，阿Jer把口說減肥，但仍然拿着漢堡包食。我也有節食，減少吃澱粉質，或與隊友訂代餐，有時見到邱士縉（Stanley）吃雞胸，都會食兩件，味道都不錯，稍後我也會去健身室操練身形。」

隊友呂爵安（Edan）考車牌成功兼買新車，問他想不想坐對方順風車，感受Edan駕駛技術，姜濤笑說：「畀我睇定啲先！相信大家開車都會安全，不敢開快車，Edan性格都不算大膽。」

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（即時娛樂）