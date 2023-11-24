企業強人｜張曦雯至愛重口味 譚俊彥靠Mo記咖啡提神 龔嘉欣買磅警惕自己 (16:05)

無綫劇《企業強人》在深圳拍攝得如火如荼，劇中演員包括陳豪（阿Mo）、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯（Kelly）、姜大衞及李成昌等，日前劇組為幕後人員大搞慶祝生日派對，台前幕後打成一片。

首度加盟《強人》系列的Shaun受訪時，大讚《強人》團隊團結：「好榮幸可以進入《強人》世界，呢個可能係我近年來參與過最團結嘅一個劇組，台前幕後嘅兄弟姊妹有好多已經合作過好多次。因為一班工作人員要離開自己屋企，一齊進行幾個月嘅拍攝，的確需要互相扶持，雖然𠵱家拍攝仲未完結，不過大家已經有依依不捨感覺。」

Shaun笑言在深圳開工最難抵擋是美食誘惑：「拍劇嘅時候我會保持食得清淡，但深圳太多美食，我只可以每日保持適當運動量，都算冇肥冇瘦，但今次服裝大部分都係西裝，一定要保持身形。」談到新劇拍檔陳豪，Shaun笑言對方是其精神食糧：「𠵱家成日有得飲Mo記咖啡，佢唔喺度時、冇咗杯咖啡係提唔起精神講對白。」

首度加盟《強人》系列的龔嘉欣，透露劇中有不少開會戲分：「大家會舌劍唇槍咁去角力。」龔嘉欣曾於社交平台貼靚相，分享拍攝開會戲分花絮：「終於完成了重要會議戲份，感謝企業強人團隊的每一員，合力打造一場又一場的精彩場口，不容易！是挑戰，但更是享受！稍稍鬆了一口氣，才記得自己講完八場戲對白，喉嚨痛了，還有那膝蓋發炎了幾星期的腳，一演戲就是這樣忘我！」

她坦言拍攝《企業》時特別有共鳴：「𠵱家餅店生意靠香港團隊幫手睇住，佢哋都好好、好體諒，因為我𠵱家嘅生意係剛剛起步，覺得同今次《企業》劇本好有共鳴，劇本寫嘅嘢，就係現實生意上經常都會發生嘅事，令我都更加有投入感。」

已非首次與兩大視帝陳豪和Shaun合作的嘉欣，直指拍攝時由於更易捉準對方感覺，故特別有火花；嘉欣又謂不用拍攝時，大家會瓹窿瓹覓食：「當然唔少得飲咖啡啦，飲咖啡時仲有阿Mo講解，直頭好似上多咗堂咖啡堂咁。同埋劇組有一班年輕人，佢哋好犀利，成日喺網上面查到好玩地方。」嘉欣又大讚劇組很有愛：「大家每日都會互相準備好多美食，日日都有唔同驚喜，好似水煮魚、港式麵包同埋珍珠奶茶，搞到我都特登買個磅提醒自己！」

已是第5度拍攝《強人》系列的Kelly，透露與《強人》幕後班底合作無間，感情猶如家人，她說：「今次幕後同事比較辛苦，要日日開工，所以每日開工都會諗下叫啲咩外賣，同大家『萬歲』 開心。」Kelly又自爆是宅女一名：「我係一個Homebody嚟，雖然有時都會去食嘢，但大部分時間留喺酒店睇劇本、睇書同煲劇，又可以叫外賣，好享受呢幾個月嘅拍劇時間。」

Kelly又透露自己愛吃重口味食物，但卻很少人看得出，並曾因而引發笑料，她說：「因為同Shaun第一次合作，大家唔係好熟悉，有一次佢萬歲請大家食Lunch，Shaun以為我係好鍾意食健康嘢嘅人，專登嗌咗兜蔬菜畀我食，我望住兜嘢以為佢講笑。當時阿Mo已經喺側邊爆笑，佢好清楚我唔係食呢啲嘢嘅人。」

（即時娛樂）