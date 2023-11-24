42歲張敬軒拒佛系 為喜愛男歌手獎積極拉票 發表樂壇政綱 (16:54)

42歲張敬軒再度入圍叱咤「我最喜愛的男歌手」最後5強，跟尹光﹑姜濤﹑盧瀚霆和陳卓賢爭獎。過往自稱「佛系」及「等運到」的軒仔，今年決定為自己在這個獎項拉票。他今午（24日）在Ig撰長文為自己拉票：「大家嘅投入同埋通過實際行動嘅支持, 令到我唔想再好似四五年前嗰種佛系、等運到嘅狀態去迎接今次嘅頒獎禮，所以我都想為自己拉票。」

軒仔表示感謝大家及粉絲為他落力拉票：「多謝連日嚟為我拉票嘅各位朋友，睇見大家犧牲自己嘅休息時間，走遍大街小巷﹑喺街上﹑喺身邊嘅親戚朋友之中﹑喺網上為我取得嘅每一票，我都深深感恩！實在覺得自己就係最幸福嘅。」

軒仔表示入行至今，曾入圍這個獎項多次，他亦曾獲得此殊榮，軒仔直言成長經歷以及在行業中拼搏多年，心態早已令他覺得擁有合適自己性格的運動員精神，那就是「「期待獲獎，但也不強求。可以上台攞獎係對支持自己嘅歌迷、團隊，仲有屋企人所付出嘅努力嘅一個回報，無論得獎與否，第二朝早起身仲係要繼續努力。」

軒仔直言在這兩年開始，發現其歌迷為了令他可以上到台，好努力好辛苦做好多好多支持他得獎活動和應援：「我有畀自己好好地咁樣思考過呢個現象，同埋我所應該採取嘅態度。

作為一個入行22年嘅歌手，做出好嘅作品、喺台上面盡自己最大嘅努力去演出、唱好每一首歌、不斷檢討自己令自己更加進步、珍惜每一次當下嘅機會係我嘅本份，當中固然有鬆懈同卻步嘅時候，但係當我有少少吃力嘅時候，我嘅歌迷總係搵到去支持我嘅方式令到我再向前行多一步。

今年叱咤前夕嘅拉票，我見到我嘅各位歌迷比往年更加落力，甚至犧牲寶貴嘅時間喺街上，出錢出力、冒住涼風、經歷各種平時生活中唔會遇到嘅尷尬為我拉票；又喺自己嘅朋友圈入面、各個電話群組之間，為我一票一票咁樣取得。當中投票畀我嘅雖然唔係全部都係我嘅歌迷，但係呢一份情義，已經無法用言語去形容我嘅感激同埋內心嘅激動。」

軒仔表示在過去3年幾，因為大家支持，他舉行了合共59場演唱會：「如果我嘅歌聲、我嘅表演有感動過你嘅話，希望你可以為我喺下個星期一，投上我十分珍惜嘅一票，為我嘅2024年展開新嘅一頁，我想當選『叱咤樂壇我最喜愛男歌手』嘅『無論得獎與否都會照做樂壇政綱』係：

‧2024 1月1日 發佈新歌

‧2024年第一季内發行全新專輯

‧2024年1月尾舉行歌迷會專享免費音樂會

‧2024年第二季舉行第二個Live in Alberose線上音樂會

‧2024年第一季開設為年輕一代實現夢想的Hins Performing Arts Academy，通過聯合唔同嘅音樂家、表演藝術家以及本人親身教授，結合獎學金及各種資助追夢計劃， 去通過系統嘅學習同埋培訓，學習各種演藝表演，成績優異嘅朋友，更可獲得所屬導師以及我本人嘅推薦，去往本地或海外各大唱片公司及影視傳媒，令到本地演藝界有潛力嘅年輕人都能夠同我當年一樣，獲得夢想成真嘅機會。

‧繼續追求進步，學習同埋強化自己嘅歌唱能力，繼續發掘自己喺Vocal上面嘅各種可能性

‧不做網癮中年，早啲瞓 #盡量，約下 @tysonyoshi做占。

多謝你寶貴嘅一票，我係你哋嘅『叱咤樂壇我最喜愛男歌手』4號候選佳麗張敬軒，下星期一，多謝你投我。#你一票我一票軒公80還唱跳」

（即時娛樂）