不日成婚2｜金燕玲歷大病後心態轉變 拒亂花錢 珍惜現在 (20:06)

金燕玲在電影《不日成婚2》演陳家樂母親，與戲中準新抱衞詩雅展開婆媳大戰。導演陳茂賢爆找金燕玲演奶奶，全因無綫重播《畢打自己人》，曾兩次患癌的金燕玲直言拍攝時，正值疫情也份外小心，經歷大病後亦令她習慣和心態有所轉變。

導演透露開拍第一集時已經與老闆楊受成要拍三部曲，他指第3集要等主角生仔才開拍，他說：「我希望他們快啲，日日都打畀家樂催佢，衛詩雅就唔好喇，佢有其他嘢幫我拍。」金燕玲不禁笑道：「可惜我唔生得，唔係就幫你拍。」

導演稱在亞視劇《情陷夜中環》當編劇時，已認識金燕玲，加上寫這套戲劇本時，無綫重播劇集《畢打自己人》，邊寫邊聽到金燕玲聲音覺得好勁，就決定邀請對方演奶奶角色，金燕玲即道：「我都好奇點解搵我演？𠵱家搞到我要多謝TVB。」

金燕玲大讚後輩陳家樂、衛詩雅乖巧且有前途，對於被陳家樂與衛詩雅指氣場勁，金燕玲笑道：「我工作時唔鍾意閒談，想專注演出，所以聽過好多人講，以為我好難相處，但相處過又唔係咁！」

她坦言確會給予對手壓力，因有一個原則想對手也作好準備，她說：「就算對戲我都嚟真，試當拍，唔鍾意求其，我覺得佢哋絕對合格，當然每個人有進步空間，包括我自己。」

這套戲在疫情期間拍攝，曾兩度患癌的金燕玲表示，當時仍然生病，拍攝場地又細，確有點怕人多。她表示現在身體尚算OK，能做的也做了，她說：「化療、電療及可以切除嘅，要做嘅都做晒，希望唔好返轉頭，病嗰兩年患完一次癌又嚟一次，令自己對生活有好多唔同睇法，過往成日約朋友行街食飯，病咗則覺得住嘅地方好舒服，𠵱家好少約人出街，錢都唔會亂花，因為唔知會有乜嘢事發生，珍惜𠵱家擁有，也覺得好感恩。」

（即時娛樂）