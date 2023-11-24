葉巧琳拍新歌MV 舞火刀燒傷 製作團隊燒溶航拍機險象環生 (19:07)

在過去1年，葉巧琳（Mischa）投入全副心機，炮製她的音樂企劃《The Odyssey of Freya》，整個音樂企劃來到終章，推出最後一首歌曲《史詩式完結》，專輯亦於今日正式面世。

《史詩式完結》是這次Mischa與團隊構想的《The Odyssey of Freya》的故事完結篇，同時亦是音樂企劃句號。作為完結，Mischa希望歌曲能有一種史詩式感覺，於是大家聆聽RPG Game《NieR:Automata》的Soundtrack找靈感，她說：「聽Soundtrack以外，我寫呢首歌之前已有個Idea，好想用之前出現過嘅一段旋律開始成首歌，要有好宏大嘅感覺，於是喺做音樂底嘅同時，我同另外3位音樂人喺網上搵一啲圖畫豐富我哋嘅想像，然後我哋搵到一幅圖畫，係一個人嘅背影，遠望一個廢墟。我哋從呢幅畫著手創作主旋律。」

Mischa希望做到的史詩式感覺，3位合作伙伴同時肩負起編曲責任，一個負責電結他和鋼琴，一個負責和風弦樂，一個負責鼓組和敲擊樂，以3個不同的角度切入，再加上充滿現代感的史詩電影音效，令《史詩式完結》富有和風味之餘，整體音樂既可以安靜又可以大型。

MV方面，今次同樣於日本拍攝，講述Mischa飾演的女神Freya與武士Hades的回憶：Hades教導Freya揮刀出絕招火刀的往事，當中穿插《人間英靈》的終極一戰，Freya如何用同一招將Hades擊敗。

製作團隊在日本當地找來一個廢墟，以呼應寫歌時取得靈感的畫作，此外，又找來日本火藝師宮窪研拍攝，並在他工作坊附近的湖泊拍攝揮刀的鏡頭。看著宮窪研於現場舞動火刀，Mischa驚歎表示：「喺現場宮窪研舞動火刀嘅時候，我哋現場所有人都被震懾，個個都嘩嘩聲！因為佢完全唔驚把火刀，人刀合一不停揮動嘅畫面極之靚，完全駕馭把刀！」

Mischa在MV中亦有舞動火刀，但卻不慎燒傷手，她說：「因為風向問題，我燒傷咗右手手背，當時好痛，但現場都有急救準備，即刻用大量嘅冰敷，但冰到我痛！司機好好買咗燙火膏畀我厚敷，好彩最終冇留疤，最後亦無事。」

拍攝當日風向不停轉換，除了Mischa受傷外，拍攝隊為了拍攝直插入火燄的鏡頭，將航拍機直駛入火燄裏面，最後航拍機都燒溶了，但Mischa說：「我哋預咗犧牲航拍機，但部機衝咗入火堆裏面之後，就跌咗落河入面，我哋以為冇事，但後來發現，部機係溶咗！」航拍機燒溶了，但換來一個極度震撼的畫面，製作團隊都覺得值得。

來到音樂企劃最後一首歌，Mischa感到不捨，但同時表示：「終於完結，好唔捨得，因為好似發咗一場一年半嘅夢，一路去自製一個好入迷好喜歡嘅虛擬世界，但亦好開心佢完結咗，有好實在嘅實體碟攞上手，呢份係一份好好嘅禮物，而且有好好嘅作品同MV流傳喺網絡上面，好感恩身邊有一大班人咁支持我個夢想， 要做呢一件事唔簡單，𠵱家終於完成咗，實在好感激大家。」

（即時娛樂）