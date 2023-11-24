《社內相親》劇透 盧瀚霆呂爵安再合作顯默契 感受彼此改變 (19:34)

ViuTV劇集港版《社內相親》將於下星期一（27日）晚上9時30分首播。該劇由MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan），伙拍陳漢娜、沈殷怡主演，劇中加入香港本土元素，帶給觀眾耳目一新感覺。

Anson Lo及Edan身為隊友，加上曾合作拍攝過不同劇集及電影，早已培養出默契。被問到再次合作的感受，2人同樣默契十足，先是你一言我一語笑指：「好悶」、「冇新意」，之後就轉認真mode。

Anson Lo表示今次和Edan對戲過程順利，而且有任何意見可以直接向對方表達，Edan補充：「我哋第一次有比較重戲分嘅角色，就係拍《大叔的愛》，回想起當時大家都好驚青，咁啱呢套劇同《社內相親》都係翻拍，相比之下就感受到大家改變。以前我哋會不斷睇原版每一場戲，去研究點樣做個角色，今次多咗嘗試用自己方法演繹。」

Anson Lo聞言即附和：「大個仔喇哈哈！」

《社內相親》的原作者Haehwa對於電視劇被製作成新版本，並在香港播放感到興奮，並表示：「在韓版飾演姜泰武的安孝燮在韓國內外，都受到熱烈歡迎，希望港版的姜泰武也同樣受到觀眾喜愛。同時，我亦好奇觀眾會為他取什麼綽號。另外，金世正演繹的申夏莉開朗又可愛，廣受觀眾好評，我很期待港版的賀利會如何欺騙泰武。」

第1集（11月27日 星期一）

高富帥的姜泰武Timo (盧瀚霆 飾) 從海外回港，接手GOFOOD國際飲食集團擔任CEO，Timo爺爺 (羅家英 飾) 使出各種手段要求他與各大千金相親。孫賀利Hollie (陳漢娜 飾) 因弟弟 (陳建博 飾) 跟鄰店老闆吵架，被要求賠償。在想辦法籌錢的時候，接到好友陳映書 (沈殷怡 飾) 的請託代她去相睇，以拒絕利益婚姻，並答應會給予報酬。Hollie整裝好，假扮是海陽集團太子女赴約，沒料對方竟是自己公司新上任的CEO Timo。用餐期間，Hollie為了搞砸這場相睇，把自己塑造成腳踏多船的渣女，浮誇的言行不僅沒有令Timo反感，反而覺得她跟其他虛有其表的千金小姐比起來十分真誠，決定跟她結婚。

第2集（11月28日 星期二）

這門親事讓映書跟Hollie訝異，映書想推辭卻怕被父親 (曹查理 飾) 怪責而逃避。Timo正式向Hollie假扮的映書求婚，Hollie嚇得表示自己對Timo哪裡都不喜歡。Timo執意要跟Hollie結婚，Hollie情急之下虧他長得像短尾矮袋鼠，讓Timo氣到不行。回到公司Hollie不斷巧遇Timo，於是瘋狂躲避他，一次逃跑時不慎拖鞋擊中Timo的頭，所幸未有被認出。映書因撞見Timo的秘書章成勳Alfred (呂爵安 飾) 心動不已，不慎揭露她是真映書的身份。Timo逼映書交出與自己相睇的人，映書瞞著Hollie私下安排她與Timo見面，Hollie擔心員工的身份曝光會被解僱…

第3集（11月29日 星期三）

Hollie在Timo面前訛稱她叫孫美玲，Timo回到家向爺爺表示要跟映書解除婚約後，又被逼開始瘋狂相睇。每位相親對象都讓Timo感到無聊，最後為了得到解脫，他主動要求假扮「美玲」的Hollie跟自己假裝交往。Hollie想逃避，但Timo威嚇美玲要去她家經營的茶餐廳，Hollie無奈要在小職員與孫美玲的身份及人設之間切換。Timo以合約酬金要求「美玲」在他爺爺面前假扮女友，Hollie為了替家庭還債，掙扎過後終於答應，兩人的契約戀愛就此展開。映書不肯相睇與父親鬧翻，決意一個人搬出去住，意外與心儀的Alfred成為鄰居。

第4集（11月30日 星期四）

Timo白紙黑字以合約強制要求Hollie假扮的「美玲」跟自己談假戀愛，週末更帶她去跟爺爺吃飯。爺爺最初因Hollie的金毛形象對她印象不好，但在接續吃腸粉的行程中，卻對她有所改觀，十分喜歡Timo這個女友。爺爺發現Hollie收起兩張演唱會門票，便送她與Timo一起到表演會場。演唱會中歌手說起一個歌迷的故事，正是講述李民宇Manson (陳安立 飾) 送Hollie門票的緣由，原來Hollie暗戀Manson多年默默地付出，但對方最終與前女友阿敏(余潔滢 飾) 復合。演唱會後Hollie決定放下這段感情重新出發，Timo雖然不知細節，但還是陪伴Hollie渡過哀傷情緒，令Hollie感受到霸道總裁體貼的一面。

第5集（12月1日 星期五）

Timo發現下屬Hollie與「美玲」有著相同的眼傷，懷疑她們是同一人，但「美玲」一些為他設想的說話及舉動，讓他選擇相信她不會欺騙自己。映書與Alfred成為鄰居，開心不已，不料Alfred因為自己是Timo私人秘書的身份，加上映書曾經在相睇一事上騙過Timo而冷待映書。到了Timo與「美玲」擬定的相識一週年紀念日那天，Timo先帶她到名店置裝，再到爺爺安排的餐廳吃飯。原先只為了向爺爺交差，但Timo發現與「美玲」志趣相投，大家都喜歡研發菜式，浪漫氛圍下Timo和Hollie產生好感。Timo之後送Hollie回家，Hollie的錢包遺漏在Timo的車上，Timo前往歸還時意外發現「美玲」的真實身份，原來真是他的公司職員Hollie﹗

（即時娛樂）