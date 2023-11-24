木村光希襲澳門性感搶鏡 興奮與碧咸同場 (22:58)

萬人迷球星大衛碧咸（David Beckham）今晚於澳門現身擔任全球大使的酒店，出席奢華雜誌主辦，雲集社交名人和亞洲各地區明星的晚會。同樣被粉絲封為萬人迷的日本型男木村拓哉，其幼女木村光希甫出道已成為時尚界寵兒，今晚亦盛裝登場，獲大會頒發「The Style Award」。而BL劇《只因我們更天生一對》靚仔泰國男星Bright Vachirawit，則獲頒「The Golden Cane Award」。同場嘉賓還有沈月、馮德倫、吳建豪、麥明詩、胡杏兒與丈夫李乘德、霍啟山、趙式和、葉梁美蘭、林建康夫婦、林心兒、陳栢熹、Amanda S.等

木村光希打頭陣亮相，碧咸則壓軸登場。碧咸一貫風度翩翩，在紅地毯影相留念，閃現約1分鐘便進入會場，未有接受媒體訪問。

木村光希身穿白色低胸晚禮服，配全身閃鑽首飾，突顯成熟高貴。問性感打扮事先有否經父親的同意？她身邊翻譯王友良代表示，有關父母的問題不方便回應。之後光希用流利英語作答，指白色晚裝親自挑選，覺得一身打扮很配合大會「Shades of the Extraordinary」主題，選白色亦可突出本身線條和明亮感。對於與碧咸首次同場，光希大感興奮，盼有機會打招呼和合照留念。她亦期待有時間再遊香港。

十優港姐麥明詩穿鮮紅色吊帶裙亮相紅地氈性感搶眼，她直認恨一睹碧咸風采，放工後隨即趕來澳門出席派對，期待有機會埋身與碧咸影合照。機師男友盛勁為也有陪她來澳門，可是因怕醜，未有陪她參加晚會。

（即時娛樂）