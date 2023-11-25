尹光躋身喜愛男歌手5強 對獎項隨緣 睇好張敬軒攞獎 (14:45)

尹光人氣勢不可擋，不但於商台《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》「我最喜愛的男歌手」撼赢MC張天賦和MIRROR另一成員呂爵安，殺入最後5強大戰MIRROR的姜濤、盧瀚霆和陳卓賢，以及張敬軒，昨晚（24日）更獲邀到維園活動任壓軸表演嘉賓，高唱歌曲《數波波》、《掂呀》及《Dear Myself》，現場觀眾大停大嗌「光B」，尹光亦在台上特地感謝大家投他一票。

尹光表示近月多了很多年輕粉絲，很多人投他一票，問可估到自己能殺入最後5強？他直言：「我估唔到㗎，其實入到12強已經好開心，估唔到繼續入到10強、7強，甚至5強。（有否想過可以登頂？）唔敢諗，隨緣，得與失冇咩所謂，亦唔係最重要，最重要係健康，因為我就嚟80歲喇！」他指有些人誤以為他74歲，其實他來港時申請身分證，報細了幾年，其實明年已80歲。

尹光明言還未準備出席頒獎禮戰衣，他說：「對手咁強，我諗我機會好微啦！佢哋們4個都係強到好強嗰隻。」對於姜濤稱要跟他學習，他則說：「我跟他學習就啱，他首《Dear My Friend,》我聽過好多次，他真係唱得好柔好好聽，我年長把聲沙啲，梗係冇佢唱得咁好聽。」

他表示如真的得獎，除了會邀請姜濤和林家謙上台分享喜悅，還會叫張敬軒，他說：「我成日都想學張敬軒啲歌，但首首歌一係好高音、有啲又好低音，唱唔到，不過唱得辛苦我都要揀一隻，我鍾意《隱形遊樂場》和《俏郎君》，其實我睇好佢攞獎。」

（即時娛樂）