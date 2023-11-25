冰上火花｜林愷鈴難忘跟陳卓賢拍咀戲 讚Ian溫柔有分寸 (15:15)

林愷鈴、倪晨曦等昨晚（24日）於尖沙咀出席聖誕亮燈活動。林愷鈴表示明年將進軍樂壇，聖誕要錄歌於工作中度過，現已錄好兩首歌，很開心已有製作人覺得她的歌適合用作劇集的主題曲，令她覺得很夢幻，問進軍樂壇可會減少演出？她說：「對我來講唱歌和演戲，就好似耕一塊田，耕完一樣耕第二樣，才會令到塊田養分更好，如果有好的機會都會做。」

林愷鈴表示不捨主演的ViuTV劇《冰上火花》昨晚播出大結局，感謝觀眾對她演黑化角色包容，問最難忘是否與陳卓賢（Ian）拍咀戲？她直言：「是的！拍咀戲時當然有排過，亦有傾大家可以做什麼，不過場戲性質是衝動地惜，在現場好憑感覺，Ian也非常溫柔及有分寸。」問能否接受更大尺度演出？她說：「這不是首要考慮的問題，我較在意角色可有發揮，都有和媽媽談過這話題，但她沒講過我不可以拍什麼戲。」

倪晨曦表示早前分別到法國及韓國工作，每日工作時間都很長無覺好瞓，回港後累得睡了幾天。談到在韓國有機會與偶像李英愛見面，她感到興奮，大讚李英愛友善又保養得好，她說：「沒想過見到李英愛，一見到已忍不住向她揮手，她亦有揮手回應，見她旁邊有位就問可否坐低，和她傾兩句，講有睇她的劇和很鍾意她，不停望住她，說她真係好靚。」問舉動可有嚇親李英愛？她笑道：「可能她會覺得我有點奇怪，我有介紹自己，和她握手，還問她可否影相，她都話可以，好開心，見到偶像係會激動啲。」

（即時娛樂）