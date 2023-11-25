新聞女王｜佘詩曼獲網民激讚 膺視后無誤 黎姿都變「Man姐粉」 (15:53)

陳楨怡在劇中被李國麟擸刀挾持，令她嚇到標汗，而李國麟演活精神病漢獲讚真演技。（大會提供）

Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」，成功熱爆內地及香港。（大會提供）

無綫台慶劇《新聞女王》昨晚（24日）播出一集，Man姐（佘詩曼飾）與梁景仁（佐治，馬國明飾）就茶果嶺「思覺大叔」持刀事件報道手法，發生激烈爭論，Man姐堅決反對譁眾取寵，兼要求fact check「思覺大叔」身上是否真手槍、並堅持新聞是「educate」而不是「entertain」觀眾！之後Man姐因Cathy（高海寧飾）採訪期間信號受干擾，聯想到思覺大叔發狂可能與附近有高頻電波有關，即拉攏現場的家妍（李施嬅飾）聯手打造好新聞，勝出漂亮一仗。

Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔黎姿，亦在阿佘Ig留言：「好型呀！我要睇」；至於馬國明也留言扮驚：「Man姐發火，非同小可。」

談到阿佘憑Man姐人氣急升，劇集總監製鍾澍佳表示：「冇阿佘冇Man姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，比如她看到你咳嗽，就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質，外冷內熱。」

除了Man姐，劇集其他角色亦相繼彈出，以本集個案人物「思覺大叔」（李國麟飾）及其女兒莎莎（陳楨怡飾）為例，雖然出場不多，兩人均甚有發揮，演繹精神病漢入木三分、眼神姿態俱甚是像真的李國麟，獲留言大讚真演技。港姐出身的陳楨怡，短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等，獲讚演技躍進。

陳楨怡開心說：「今次角色出現時間唔長、但好大挑戰，因為情緒起伏大，全部場口都好激動。」陳楨怡又感激李國麟幫忙入戲：「佢好有經驗，好快令我相信佢係我爸爸。其實我一入屋見到佢拎住刀，已經忍唔住喊。」

談到被李國麟以刀子抵住條頸，楨怡笑言由於刀子有一定危險性，所以李國麟才比她更害怕：「麟哥驚真係整到我，但鏡頭又要影到佢『厄』落去先至真實，又要配合好多嘢，所以大家拍時都好緊張，果場戲其實拍到出晒汗。」

（即時娛樂）