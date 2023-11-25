亞洲超星團｜14歲趙天翼才藝曬冷 Rain激讚：來了一個天才 (16:06)

Rain對天翼有興趣：「你簽公司了嗎？沒有簽是吧，一會兒結束之後我們聊一下！」（大會提供）

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（25日）起、逢周六晚上8點翡翠台播出。首集的《亞洲超星團》展開初舞台才藝考核，是65位超星練習生第一次舞台考驗，每位練習生的初舞台總票數由「初印象星動值」和「初舞台星級票數」相加而成。

「初印象星動值」經由觀眾事前投選產生，「初舞台星級票數」分三個星級，由超星召集人、總製作人和導師經商議後評定；不同的星級代表不同的票數：一等星20,000票、二等星10,000票以及三等星0票。

是集出場名單如下：三人組合TRAINEE18的白子奕、楊傳卓和吳玄曄、三人組合ENONE的張勝希、譚奕天和林展爍、三人組合恭喜發財的金東彬、黃昇大和蔡鑫、Solo演出的趙天翼、六人組合BOYHOOD的江信熹、陳鑫昊、郭殿甲、梁詩煜、汪穆清和尹俊嵐、五人組合破殼組的冼靖峰、文佐匡、余宗遙、徐源坤和朱永強，其中破殼組共有三名香港代表練習生。

「破殼組」由三位香港代表冼靖峰（Archie）、文佐匡、余宗遙（Dez），加上兩位內地代表徐源坤和朱永強組合而成。「破殼組」一出場即玩A Cappella大晒靚聲，將全場氣氛拉高，以白色和粉紅色Tone戰衣上陣的五子跳唱韓團EXO的《節奏（Tempo）》。Archie、Dez賽前笑言當練習生的時長為零、對跳舞一竅不通，Archie說：「呢首歌係我第一次以男團身分去做唱跳表演，我同自己講點都得、要相信自己，咁就可以放手一搏！」

最終五子順利完成演出，Rain直指二人舞蹈方面仍需努力，但亦有點名讚冼靖峰：「你的聲音特別好聽。」C君＠農夫亦說：「我覺得最難得係Archie，以我認識嘅佢，簡直可以用弱不禁風4個字形容，平時篤下佢都會跌低，但今日我覺得佢係攞咗120%嘅努力出嚟，相當熱血。」

全晚其中一大亮點，是踏上初舞台時只有14歲的趙天翼。雖然天翼年紀輕輕，但精通多種樂器包括Keyboard、Bass、結他、爵士鼓、Saxophone和Talk Box等，更屈機的是他連跳舞都相當了得，只要看過必然被他強勁的節奏感，以及驚人腰力及腳力迷倒！

天翼在初舞台表演大玩One-Man Band獻唱《Old New》，在台上大曬冷玩齊唱歌、Rap、跳舞、彈琴和Talk Box，技驚四座。Rain大讚之餘，更搞笑對天翼有興趣：「終於來了一個天才，其實我們想要的就是這樣的！你簽公司了嗎？沒有簽是吧，一會兒結束之後我們聊一下！」

（即時娛樂）