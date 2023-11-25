吳林峰演舞台劇淆底睇「貓紙」 獲MIRROR成員捧場 Marco緊張胃痛 (16:31)

吳林峰在劇中要自彈自唱，他也有靜雞雞望「貓紙」。（大會提供）

由吳林峰、葉振弘（Marco）@P1X3L、胡希文（YoYo）等主演的舞台劇《小塵大事2023我也流淚的》，昨晚（24日）舉行首場，吳林峰的好友MIRROR成員的Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）和ERROR的阿Dee（何啟華）捧場。《小》劇開售以來反應熱烈，昨晚開騷前夕，大會宣布加開12月3日晚上8時一場，全劇共演出11場。

首場開騷演出順利，完騷後吳林峰、Marco和胡希文（YoYo）在後台分享感受，Marco自爆標冷汗又胃痛，他說︰「我有少少遺憾，以為可以鎮定到自己，出台後望出去focus都唔知望邊，緊張到胃痛，又標冷汗，好似第一次做騷感覺。」

吳林峰在劇中要自彈自唱，他也有靜雞雞望「貓紙」，他說︰「我唔係好緊張，但每個唱歌位，我都好淆底，因為我次次唱嘅歌詞，自己都唔知啱定錯，我有時會望下面（有貓紙），演到中段時，先至冇想像中咁恐懼，我相信之後應該會更好。」

演出經驗豐富的YoYo，對於加開一場感到好鼓舞，而首場演出的表現，她說︰「今（昨）晚係合格，但可以更好，最緊係個班底，有型男同才子。」至於邊位是型男，邊位係才子，YoYo笑指︰「你哋兩個自己分啦！」

（即時娛樂）