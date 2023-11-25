典籍裡的中國｜吳鎮宇演孫武6度落淚 獲讚「教材級演技」 (17:15)

一共10集的《典籍裡的中國》周六晚9點半翡翠台播出第5集，被視為央視重點文化類創新節目的《典籍裡的中國》（以下簡稱《典籍》），由內地著名主持撒貝寧主持，在內地播映時贏得極高口碑。

今（25日）晚播出的《孫子兵法》，有金馬影帝吳鎮宇與曾拍攝電影《葉問4：完結篇》的國家一級演員吳樾等參與演出，堪稱「強強聯手」。

孫子兵法由春秋時期軍事家孫武編寫，全書共13篇，約6,000字，是中國現存最早的兵書。今晚一集，製作組將孫子兵法以小故事呈現出來，吳鎮宇、吳樾兩大好戲之人分別飾演吳國兩大將領孫武及伍子胥，他們有相同的兒時經歷，卻走上截然不同的人生道路，節目從二人初相識講到二人如何成為刎頸之交，見證古代英雄的「友情歲月」。

《典籍》的「現代說書人」撒貝寧回到2500年前的春秋時期拜會老年孫武，見證這位軍事家由年少成長到老的一生重要事跡，最吸睛可算是吳鎮宇的影帝級演出，他因經歷了兄弟反目及與兄弟訣別等大事故及不同的感人小故事，前後六度落淚，並展現感動、痛心、不捨、無奈、悲慟及感恩等6個層次，當時在內地播出時贏盡好評，網民大讚鎮宇「教材級演技」：「眼神、微表情，真的是打在了心上的那種演技」、「每一個眼神都是戲」、「鎮宇演技封神了」。

（即時娛樂）