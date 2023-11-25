泰國男神Bright自認碧咸忠粉 計劃在港舉行粉絲見面會 (17:36)

萬人迷碧咸﹑木村拓哉女兒木村光希﹑泰國男神Bright Vachirawit﹑胡杏兒﹑麥明詩和吳建豪等，昨晚在澳門出席一個晚會。

泰國靚仔明星Bright Vachirawit獲大會頒發「The Golden Cane Award」，表揚他主演的劇集或電影都深受觀眾喜愛。Bright自認是碧咸忠實粉絲，每次看到他踢波入球，都會特別興奮；今次能與偶像同場，不想錯過合照機會。Bright自爆：「我讀高中時，最喜愛踢足球，是我最愛的運動！」

提到早前Bright成為首位泰國明星，獲日本主辦的《MTV VMAJ 2023》頒予他「Best Asia Celebrity」獎項，他不忘感謝大家支持。至於他主演的浪漫愛情電影《Congrats My Ex！》在亞洲不少地區的票房成績也很理想，尤其他在片中大跳印度舞，獲觀眾和粉絲大讚可愛。

Bright指有新電影作品已拍竣，但未確定上畫日期。演慣愛情戲的他，曾在其他訪問時透露，好想扮演像英雄的蝙蝠俠，而心目中的羅賓角色，則想找好友Gulf演出。

追問何時計劃來香港與粉絲見面聚會，Bright透露有計劃中，希望粉絲可以耐心等待。至於今年聖誕節，他希望有時間陪伴家人一齊慶祝：「我不懂得下廚，只識負責食，平日為保持身形有節食，但聖誕節就不需要理會太多，我會盡情食。」

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（即時娛樂）