馮德倫跟碧咸集郵 胡杏兒撐李施嬅膺視后 吳建豪單身冇女友 (17:58)

吳建豪否認拍拖：「我沒有女朋友，單身已很久，下次不要問這個問題好嗎？」（鍾偉茵澳門直擊）

萬人迷碧咸﹑木村拓哉女兒木村光希﹑胡杏兒﹑馮德倫和吳建豪等，昨晚（24日）在澳門出席一個晚會，星光熠熠，馮德倫成功跟碧咸集郵，並貼上Ig兼留言"Legend"。

胡杏兒性感打扮跟老公李乘德十指緊扣到場，杏兒有看過碧咸的紀錄片，非常欣賞他，認為他要做一位在全球經常被追訪的大明星並不容易。她大爆丈夫秘密：「老公是球隊阿仙奴擁躉，不是碧咸那球隊，但本身他喜歡踢波，應該可以交流波經。加上老公曾在英國讀書，都期待可以跟碧咸真人見面，希望可以合照。」

杏兒剛從外地返港，但知道好姊妹李施嬅與佘詩曼合演的無綫台慶劇《新聞女王》播映中，有留意外界評價不錯，除替施嬅感開心，因知她為此劇付出不少，同時壓力好大，再賣口乖讚阿佘出品，必屬佳品。

對於有網民撐施嬅和阿佘角逐視后，杏兒力撐好姊妹值得有獎，亦不認為劇情離地欠真實：「的確欠施嬅一個獎，應該頒給她！既然是戲劇，就應該有戲劇性發展，如果沒有太爆炸性的劇情，觀眾就會覺很悶。」杏兒表示如時機到，都想返娘家拍劇。

吳建豪表示早前接拍內地綜藝節目，又為自己旗下品牌跟其他公司合作做聯乘活動，離婚數年的他，早前與內地演員兼歌手虞書欣傳緋聞，吳建豪聞言收起笑容，並否認有拍拖：「我沒有女朋友，單身已很久，下次不要問這個問題好嗎？」

（即時娛樂）