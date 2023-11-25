金馬60｜許光漢林柏宏「流動愛心」惹尖叫 陳意涵劉俊謙互動勁搞笑 (19:10)

《白日之下》團隊包括角逐金馬影后的余香凝﹑聯同角逐最佳女配角的梁雍婷和導演簡君晋都有現身紅地氈。（YouTube截圖）

第60屆金馬獎頒獎典禮今晚（25日）在台北國父紀念館舉行，憑《關於我和鬼變成家人的那件事》角逐影帝的許光漢和林柏宏，跟劇組一同行紅地氈，現場有不少歡呼聲。林柏宏靦腆地說：「真的非常的感動，整個電影劇組就像電影名稱一樣，都是家人，非常謝謝金馬。」

許光漢也開心說：「我覺得入圍對我來說就是很大肯定，就像柏宏所說的，大家就像一家人，希望以後可以常來！」許光漢、林柏宏再被拱以雙手做出「流動的愛心」，瞬間讓現場的紛絲尖叫聲不斷。最後大家再以林柏宏在電影中飾演毛毛的口吻大喊：「不敢相信金馬60太精彩！」互動相當可愛。

「台灣第一名模」之稱的林志玲，今晚亦以頒獎人身分出席頒獎典禮，她以性感打扮行紅地氈，回顧自己的電影生涯，林志玲表示自己是「最幸運的女孩子」：「我的電影生涯就是從金馬開始的，第一次主持是41屆，時間真的很快，更要珍惜可以好好和自己相處的每一天。」被問到五位影帝比較欣賞誰，她則說：「都喜歡！」

憑《小曉》角逐最佳女配角的陳意涵登場，而她與劉俊謙的互動笑翻網民。事緣陳意涵在紅氈上被問到在戲中當母親感想時，身旁的劉俊謙突然噴笑，陳意涵聽到就轉頭打了劉俊謙一下，由於力度甚響，2人互動引起網民討論，紛紛直呼：「陳意涵太可愛了」、「那一掌好響」。

此外，《年少日記》團隊包括導演卓亦謙﹑角逐最佳男配角的黃梓樂﹑有份演出的周漢寧及陳漢娜都現身紅地氈，不過盧鎮業（小野）則未有現身紅地氈；同樣《白日之下》團隊包括角逐金馬影后的余香凝﹑聯同角逐最佳女配角的梁雍婷和導演簡君晋都有現身紅地氈，不過角逐最佳男配角的林保怡則未見蹤影。

（即時娛樂）