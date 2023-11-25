金馬60｜林青霞獲終身成就獎 罕有開腔答謝老公支持 (23:52)

第60屆金馬獎頒獎典禮今晚（25日）舉行，林青霞獲得終身成就獎，她身穿紅色晚裝裙亮相頒獎禮，高貴優雅，她從李安手中接過獎座，並分享得獎感受：「我從千里之外歸來，在生我﹑養我的地方，獲得電影節最高榮譽，終身成就獎，這對我來說意義非常重大，我把她獻給我的母親﹑父親，此刻在天上他們必定感到莫大的欣慰。

我把它（獎項）獻給這片土地上，所有的兄弟姊妹們，我是多麼的愛你們，17歲從台北西門町走入電影圈，22年裏我拍了100部戲，跟千名台前幕後的工作人員合作。」

林青霞裹謝謝在電影事業裏成就她的人，包括瓊瑤、導演宋存壽、鬱正春、朱延平、徐克，還有好友施南生及張叔平，最後她感謝丈夫邢李㷧和3個女兒，她說：「他們默默的支持，從心所欲的做我自己有興趣的事，成全了今天的林青霞，現在我又站在33年前獲得金馬影后的舞台上，這座終身成就獎帶給我無比的鼓勵，讓我更有動力邁入下一個新的里程碑。」

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（即時娛樂）